Logement…Comment éviter la matrice et l’arnaque : un lecteur de Nicolas Bonnal conseille les lecteurs de Nicolas Bonnal !

J’ai quitté une grande métropole , vendu mes parts sociales d’une entreprise à mon associé, loué mon appartement , je vit actuellement dans une petite ville rurale au sud de l’Espagne. Mon loyer me permet de louer une grande maison avec jardin et potager, je roule moi et mes enfants en velo électrique , l’école est à 5 minutes à pied, ma journée semble interminable . Je profite pleinement de mes enfants. Que du bonheur…….

ps : il faut juste un peu de courage pour améliorer son mode de vie.

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Les-loyers-explosent-et-tout-le-monde-se-la-ferme-51840.html