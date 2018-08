Radieux courrier de Franz en cocotte courte…

Debout pour la prière. Morphée me tiraille l’esprit et les chairs…

Ravi que les rillettes et les caramels vous aient plu. Ma Normandie, terre royale nordique, regorge d’histoire et de victuailles racées qu’il fallait que je vous fasse partager, ne serait-ce que par quelques échantillons savoureux. En attendant mieux, si Dieu le veut.

Pensons au gros peuple bâfrant du « nugget » produit à base de tissus conjonctifs de volailles malades… Et s’abreuvant au coca, ce nouveau Styx noir et sucré des enfers de la consommation mondialisée…

Non, il ne s’agit pas que de pognon : un esprit et un palais s’éduquent. Aucune compassion pour ces culs-de-plomb qui achètent et engloutissent ce qu’ils sont. L’ontologie par la bouffe…