Franz évoque le « sang de la Normandie »

Le jus de la pomme, c’est le sang de la Normandie. Ce que le pommier, arbre de nos mythes et vérités, tire de cette terre mille fois bénie.

J’aurais pu vous offrir quelque chose d’alcoolisé comme un bon calvados, un doux pommeau, du poiré délicat ou encore un cidre brut et sec. Mais ceci rentre en contradiction avec l’éthique islamique. Citons ce passage du Coran : « Ils t’interrogent à propos de l’alcool et du jeu d’argent. Dis : en l’un comme en l’autre résident un péché grave et certaines utilités pour les hommes, mais dans les deux cas, le péché qui s’y trouve est plus grand que l’utilité ». Et Dieu sait pourtant que j’appréciais ces breuvages avant ma conversion… De l’utilité du goût et de cette duveteuse effervescence… Ainsi que de l’esthétique du récipient relevant la beauté des teintes du nectar. Nos yeux se fossiliseraient presque dans la poésie des éclats d’ambre de ces liqueurs. Rien de plus beau qu’un ballon en cristal de Saint Louis contenant un fond de calvados. J’arrive toutefois à reproduire cette atmosphère avec un bon jus de pommes ou de raisin chasselas.

Jouir de la Beauté est donc chose vitale. À ce sujet, un autre passage du Coran sur ce thème : « Oui, Nous avons assigné à embellir la terre tout ce qui s’y trouve, afin d’éprouver qui d’entre-eux est le meilleur à l’oeuvre. » Hidalgo-dame pipi devrait s’en inspirer…

Soyons snobs, hautains, fidèles et intransigeants !