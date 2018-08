Le triomphe du Donald (suite) qui radicalise son parti (par Philippe Grasset) : ils n’auront d’ailleurs pas de mâle contre les candidats transgenres du PD (parti démocrate) !!!

Le GOP devient trumpiste

Il y a eu quatre primaires pour la désignation des candidats républicains (GOP) pour les élections mid-term, dans les États du Minnesota, du Wisconsin, du Vermont et du Connecticut. Pour la première fois une grande tendance est apparue : pour être désignés par les électeurs du parti, il faut être “trumpiste”, c’est-à-dire radicalisé dans le sens du président (populiste, isolationniste, conservateur-sociétal, etc.). ZeroHedge.comécrit ce 15 août 2018 : « Même le Washington Post admet que “Trump a triomphé lors des primaires” ».

C’était une des grandes inconnues de ces deux dernières années : l’évolution de l’attitude générale du GOP, qui s’était opposé au candidat Trump, vis-à-vis du président Trump. Il semble qu’on puisse avancer que le GOP a évolué vers le soutien du président en place. Les républicains du Congrès de 2019 devraient être beaucoup plus populistes-trumpistes, et donc activistes face aux démocrates, que ceux qu’ils remplacent.

Comme le parti démocrate continue à sa polariser et à se radicaliser, notamment dans le domaine sociétale (avec la désignation de Christine Hallquist, anciennement Mister Hallquist et ouvertement transgenre comme candidate pour le poste de gouverneur du Vermont), on a une confirmation que ces élections seront extrêmement polarisées sinon un affrontement de “Guerre Civile”. L’analyse du 15 août 2018 est renforcée, pour faire de ces élections à mi-mandat un affrontement alimentant plus encore l’intensité de la bataille qui déchire les États-Unis.

http://www.dedefensa.org/article/le-gop-devient-trumpiste