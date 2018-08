Fermeture, hausse des prix, arnaques et apocalypse nucléaire à venir : notre ami Antoine nous écrit d’un zoo bourguignon.

Hier j’ai fermé le restaurant pour les 10 ans de notre fille Claire.

C’est la première fois en 25 ans que je ferme le restaurant au mois d’août une journée entière

Nous avons été au zoo de l’Auxois que tu connais peut-être à 30 km de sauvigny le boréal.

C’est un très bel endroit années 70 , pour voir des animaux et faire des jeux, petits trains, baignade, style soviétique, prolétarien.

Ma femme a attendu 1heure debout pour avoir 3 steaks hachés frites et un café pour 55 euros.

A la Coquille, pour 55 euros, les clients ont entrée plat dessert café et un quart de vin de la région à3 viande d’ici et 3 légumes maison assis servis en une heure.

Le touriste de masse fait des milliers de km pour manger les mêmes poulets-steak-frites-cocas dans le monde entier avec des salariés sous payés.

Je rigole plus avec le cuisinier et les serveuses que les 100 clients du midi.

La psychose des masses me parait comparable à celle des années 30 avant l’affrontement des totalitarismes.

Mais peut-être , à l’image du fascisme et du communisme des années 30, l’islamisme et le capitalisme vont-ils bientôt s’affronter si ce n’est déjà fait.

Glucksman faisait remarquer que depuis la chute du mur de Berlin, le grand capital, surtout en Allemagne, n’a plus besoin de payer correctement ses employés.

La crainte de voir les masses rallier le bloc communiste obligeait les grandes entreprises à bien rémunérer les ouvriers nationaux.

Depuis 20 ans les salaires ouvriers baissent en Europe de l’Ouest

Si ça ne leur plait pas, on les remplace par des chinois ou des roumains, l’armée de réserve du capitalisme.

Un trader qui fraude le fisc, place off shore est un libéral , partisan de la liberté

Un dirigeant qui défend les petits et le peuple est un populiste , pas un populaire.

Moi je suis dans la décroissance :

3 salariés de moins

Du chiffre d’affaire en moins

Du temps libre et des activités gratuites en plus : nature et culture

Cet hiver je vais visiter l’europe de visograd

Amitiés