Léon Bloy : « Par nature le Bourgeois est haïsseur et destructeur de paradis. Quand il aperçoit un beau Domaine, son rêve est de couper les grands arbres, de tarir les sources, de tracer des rues, d’instaurer des boutiques et des urinoirs. Il appelle ça monter une affaire. »

La plus belle affaire

du monde serait le lotissement ou la vente au doigt mouillé du Paradis

terrestre. Il y aurait de l’argent à gagner, si l’état embryonnaire de nos

connaissances géographiques ne s’y opposait pas invinciblement. Par

bonheur, il est caché, ce lieu de délices, bien caché et bien gardé. Tout

fait présumer qu’il sera encore à naître dans dix mille ans, le premier

bourgeois qui aura la permission d’y pénétrer.

Essayez de vous mettre en face de cette horreur : l’exploitation et le

dépeçage du Paradis terrestre ; l’irruption du notaire, du métreur, de

l’entrepreneur et des tramways électriques sous ces ombrages de six

mille ans qui ont vu l’Innocence humaine… !

Par nature le Bourgeois est haïsseur et destructeur de paradis. Quand

il aperçoit un beau Domaine, son rêve est de couper les grands arbres,

de tarir les sources, de tracer des rues, d’instaurer des boutiques et des

urinoirs. Il appelle ça monter une affaire. On m’assure qu’il existe, sur

le Golgotha, une entreprise avantageuse de commodités.

Publicités