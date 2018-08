Miracle, la crise n’a pas lieu…L’or s’écroule, le dollar et la bourse montent : un lecteur envoie enfin promener les toqués marchands d’or et ego Von gruyère

Ouais mon Egon, je te conseil de regarder les marchés boursiers actuels, dont les américains qui mènent le monde entier dans son sciage, ils vont bientôt enregistrer de niveau record de hausse et même je crois qu’ils vont atteindre les 30 000points sur le Dow Jones. Au lieu d’inventer des analyses à la con pour vendre ton Or au petit peuple sachant que les riches sont devenus des vendeurs et non des acheteurs. De plus, sache que les marchés boursiers existent un peu plus de 200 ans et toi tu sorts des stupidités de 300 ans et de 6000ans. Tu dois être celui qui prêt à vendre sa propre mère pour satisfaire ton égo sans scrupule.

https://reseauinternational.net/faut-il-etre-idiot-ou-manipule-pour-acheter-de-lor/