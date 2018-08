Un Franz lapidaire nous décrit la rentrée des bronzés en valises à roulettes…

Je pars au Mans ce matin pour aller chercher un cadeau à mon blond papa.

Café. 8h. Les primates, de souche européenne ou étrangère, ne s’épouillent plus le corps mais grattent démentiellement des morceaux de carton afin d’y trouver de l’argent… Darwin ne s’est pas trompé… On s’adapte effectivement à l’environnement…

Gare. Post-15 août. Le troupeau à sac-à-dos et valises à roulettes semble enfin regagner l’étable. Les individus, ravis du teint hâlé que leur condition de saucisses grillées leur a apporté, rentrent les yeux brillants de leurs vacances parmi leurs congénères. L’entre-soi du pitoyable. Pour recommencer un cycle, une révolution non pas cosmique mais merdique, tout en espérant ardemment refaire la même chose dans un an.

Espoir de hamster… La rentrée des mulots…

E.F.W.