Les nouveaux symboles des chasubles selon le bon Bergoglio… Il devrait lire le paganisme au cinéma de Nicolas Bonnal !

Chasubles païennes et multicolores

Marco Tosatti a découvert avec stupéfaction les ornements liturgiques qu’endosseront les participants à la prochaine rencontre des familles de Dublin – qui s’annonce décidément sous de mauvaises auspices (18/8/2018)

Certains diront que c’est du mauvais esprit et qu’il ne faut pas chercher midi à quatorze heures Pour ceux-là, tout aurait une explication parfaitement limpide. C’est possible. Mais on ne peut pas non plus exclure qu’il s’agit d’une « facétie » dont les auteurs ont voulu envoyer un message…

Quoi qu’il en soit – surtout dans le lourd climat qui pèse actuellement sur l’Eglise -, ce choix paraît pour le moins d’un goût contestable. Comme le remarque à juste titre Marco Tosatti, un symbole chrétien immédiatementlisible n’aurait-il pas été plus approprié?

DUBLIN, MEETING DES FAMILLES: SYMBOLES PAÏENS MULTICOLORES (ARC-EN-CIEL?) SUR LES CHASUBLES POUR LA MESSE

Marco Tosatti

18/8/2018

Récemment, les chasubles que le Souverain Pontife et les prêtres porteront pendant les célébrations et en particulier à la messe à Phoenix Park, à Dublin, au cours de la Rencontre des Familles ont été présentées à la presse; une rencontre qui, si elle n’est pas annulée – étant donné qu’au moins trois des cardinaux participants sont impliqués et de manière non négligeable dans le scandale de l’homosexualité et des abus dans l’Église, et qu’un quatrième O’Malley ne pourra pas venir précisément à cause d’un scandale du genre qui a éclaté chez lui – et remplacée par des processions pénitentielles, aura la présence du pape Bergoglio.

Regardez-les bien. A quoi vous font-elles penser? A quoi associez-vous le choix des couleurs pastel, et ce symbole multicolore au centre de la chasuble, disons avec un rappel pas vraiment subliminal de l’arc-en-ciel ?

Donc: le symbole que vous voyez est un Triskell, un symbole celtique (pas seulement irlandais: je me souviens qu’on m’a donné, il y a quelques années, un Triskell en Bretagne, terre celtique). Et si vous êtes curieux d’en savoir plus, vous pouvez approfondir ici. Nous nous contentons de citer ici quelques lignes:

« La symbologie ternaire qu’il représente, contextualisée à la culture celtique, se prête à de nombreuses interprétations: les trois moments du mouvement du soleil, l’aube, le zénith et le crépuscule; la triple composition du cosmos selon la tradition celtique, le feu, la terre et l’eau (qui représente aussi l’air à l’état liquide); le temps lui-même comme passé, présent et futur ; ou, bien que beaucoup plus tardive comme signification, la triple composition de l’homme alchimique composé de l’esprit, de l’âme et du corps (mercure, soufre et sel) » [ndt: d’autres interprétation en français ici].

Il semble que Saint Patrick ait essayé sans grand succès de « christianiser » le symbole. Qui est resté patrimoine de la culture druidique et néodruidique. Bref, un symbole pré-chrétien, païen et lié à la culture druidique: ancienne et moderne.

Mais en réalité, les références suggérées par ces virgules colorées sont plus larges. A l’auteur de ces lignes, elles ont tout de suite fait penser au Yin et au Yang, les deux principes opposés et complémentaires de la culture taoïste. Et puis, dans un effort de mémoire colossale, nous sommes arrivés à une autre citation, que vous voyez illustrée ci-contre.

C’est le symbole du dieu de la guerre japonaise, Hachiman ; et vous pouvez aussi le trouver dans les arts martiaux à mains nues d’Okinawa.

Certains lecteurs ont interprété – et on ne peut pas leur donner tort – les trois virgules comme trois 6; le fameux « 666 » de l’Apocalypse.

Lors de la présentation, le prêtre irlandais chargé des explications a dit que « c’est la notion toute entière du voyage dans le divin, et aussi dans la vie éternelle ».

Qui sait pourquoi un symbole chrétien ne convenait pas, étant donné que – apparemment – il s’agissait d’un événement chrétien. Mais il vaut peut-être mieux ne pas poser trop de questions.

Devant le Pontife, il y aura une croix pénitentielle du XVIIe siècle. Et Dieu sait si ce n’est pas un choix plus qu’approprié. Pour le « pénitentiel », j’entends.