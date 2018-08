Abrutis, renfermés et soumis : pourquoi les Français ne se révolteront plus…

Abrutis et soumis : pourquoi les Français ne se révoltent pas

Effarés par ce que nous avons vécu sur la côte basque (agressivité au féminin-bourgeoise, bêtise de masse, narcissisme obscène, robotique humaine), nous tombons sur ce mot d’un lecteur…

-La moitié du pays sous antidépresseurs, anxiolytiques, benzodiazépine, neuroleptiques, opiacés etc.

-Une majorité du pays à recours à des stupéfiants illicites pour « tenir le coup ».

-En moyenne 4 heures de télé mainstream par français, avec pour certains une télé dans chaque pièce, BFM, Pujadas et autres…

-Tissus social en charpie : le message subliminal des médias : éliminez-vous les uns les autres (The Voice/télé-réalité/Kho Lanta etc etc) et culture de la compétition à outrance. Sans parler des jeux vidéos. Les gens n’ont jamais été aussi malveillants avec leur prochain.

-Paupérisation / acculturation des masses : On ne sait plus ni lire, ni écrire, ni compter ni… nager (550 noyades cette année dont 125 décès, du jamais vu.)

-Niveau de l’éducation bien plus désastreux que ce que disent les statistiques : comment un ignorant peut-il se révolter ?

-Consommation d’alcool à son plus haut niveau historique, en particulier chez les jeunes !

-Par peur de disqualification sociale, de marginalisation, de perte d’emploi, de sortie de route de la norme assénée par les médias, le show bizz, aucune contestation publique ne transpire.

-Toute tentative de dissidence est assimilée à du « fascisme », avec les conséquences qui vont avec : la pensée unique fait son œuvre à plein régime.

-Corruption massive des élites (corruption surtout intellectuelle, à la limite leur enrichissement personnel c’est rien à côté de leur malhonnêteté), etc. etc.

– Les gens ne savent plus à quoi correspondent les points cardinaux. (et le mot « boussole » n’est pas dans leur dictionnaire.) Par ailleurs j’ai pu remarquer que des étudiants en master ne savaient pas calculer un simple pourcentage type 75%, autrement dit trois quarts, autrement dit ne savent pas faire une règle de trois (cf. Bruno Lemaire repris par un Charles Gave hilare). Une amie qui a obtenu une double licence doit utiliser une calculette pour faire une multiplication par 10, qui consiste à ajouter un zéro au nombre multiplié. Et la liste est encore longue. devant elle, les gens continueront de brouter tranquillement avant d’aller à l’abattoir. »

Lecteurs, rajoutez-en !!!