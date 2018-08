Le premier à en avoir eu marre du touriste fut Stendhal, qui inventa dit-on le mot – Chartreuse de Parme, p. 257 :

On voyait à Parme un savant homme arrivé du nord pour

écrire une histoire du Moyen Age ; il cherchait des manuscrits

dans les bibliothèques, et le comte lui avait donné toutes les

autorisations possibles. Mais ce savant, fort jeune encore, se

montrait irascible ; il croyait, par exemple, que tout le monde à

Parme cherchait à se moquer de lui. Il est vrai que les gamins des

rues le suivaient quelquefois à cause d’une immense chevelure

rouge clair étalée avec orgueil. Ce savant croyait qu’à l’auberge on

lui demandait des prix exagérés de toutes choses, et il ne payait

pas la moindre bagatelle sans en chercher le prix dans le voyage

d’une Mme Starke qui est arrivé à une vingtième édition, parce

qu’il indique à l’Anglais prudent le prix d’un dindon, d’une

pomme, d’un verre de lait, etc.

