Obésité et ingénierie sociale ; une conspiration anti-pauvres ?

Obésité et ingénierie sociale

Quand j’ai vu la photo je pouvais à peine croire que c’était le même pays. Une photo de la plage de Brighton en 1976 , présentée dans le Guardian il y a quelques semaines, semblait montrer une race extraterrestre. Presque tout le monde était mince. Je l’ai mentionné sur les médias sociaux , puis je suis parti en vacances. À mon retour, j’ai constaté que les gens en discutaient encore. La discussion animée m’a poussé à lire plus. Comment avons-nous grandi si gros, si vite? À mon grand étonnement, presque toutes les explications proposées dans le fil se sont révélées fausses.

Malheureusement, il n’existe pas de données cohérentes sur l’obésité au Royaume-Uni avant 1988 , date à laquelle l’incidence était déjà en forte hausse. Mais aux États-Unis, les chiffres remontent plus loin. Ils montrent que, par hasard, le point d’inflexion était plus ou moins 1976 . Soudainement, à peu près au moment où la photo a été prise, les gens ont commencé à grossir – et la tendance s’est poursuivie depuis.

L’explication évidente, beaucoup ont insisté sur les médias sociaux, est que nous mangeons plus. Plusieurs ont souligné, non sans justice, que la nourriture était généralement dégoutante dans les années 1970. C’était aussi plus cher. Il y avait moins de fast-foods et de magasins fermés plus tôt, garantissant que si vous manquiez votre thé, vous aviez faim.

Voici donc la première grande surprise: nous avons mangé davantage en 1976. Selon les chiffres du gouvernement , nous consommons actuellement en moyenne 2 130 kilocalories par jour, un chiffre qui semble inclure des bonbons et de l’alcool. Mais en 1976 , nous avons consommé 2 280 kcal sans alcool et sans bonbons, ou 2 590 kcal lorsqu’ils sont inclus. Je n’ai trouvé aucune raison de ne pas croire les chiffres.

D’autres ont insisté sur le fait que la cause était une diminution du travail manuel. Encore une fois, cela semble logique, mais là encore, les données ne le permettent pas. Un article publié l’année dernière dans l’ International Journal of Surgery indique que «les adultes travaillant dans des professions manuelles non qualifiées ont plus de quatre fois plus de chances d’être classés comme souffrant d’obésité morbide que dans les emplois professionnels».

Alors, qu’en est-il de l’exercice volontaire? Beaucoup de gens ont fait valoir que lorsque nous conduisons plutôt que de marcher ou de faire du vélo, que nous sommes attachés à nos écrans et que nous commandons nos courses en ligne, nous exerçons beaucoup moins que nous. Cela semble logique – voici donc la prochaine surprise. Selon une étude à long terme menée à l’Université de Plymouth , l’activité physique des enfants est la même qu’il ya 50 ans. Un article de l’ International Journal of Epidemiology constate que, corrigée en fonction de la taille corporelle, il n’y a pas de différence entre la quantité de calories brûlées par les populations des pays riches et celles des pauvres, où l’agriculture de subsistance reste la norme. Il propose qu’il n’y ait pas de relation entre l’activité physique et la prise de poids. De nombreuses autres études suggèrent que l’exercice, bien que cruciale pour d’autres aspects de la santé, est beaucoup moins importante que l’alimentation pour réguler notre poids. Certains suggèrent que cela ne joue aucun rôle puisque plus nous exerçons, plus nous devenons affamés.

D’autres personnes ont signalé des facteurs plus obscurs: l’ infection à l’adénovirus-36 , l’ utilisation d’antibiotiques chez l’enfant et les perturbateurs endocriniens . Bien qu’il existe des preuves suggérant qu’ils pourraient tous jouer un rôle, et bien qu’ils puissent expliquer une partie de la variation de poids acquise par différentes personnes suivant des régimes similaires, aucun ne semble suffisamment puissant pour expliquer la tendance générale.

Alors qu’est-ce qui s’est passé? La lumière commence à se lever lorsque vous regardez les chiffres de la nutrition plus en détail . Oui, nous avons mangé plus en 1976, mais différemment. Aujourd’hui, nous achetons deux fois moins de lait frais par personne, mais cinq fois plus de yaourt, trois fois plus de crème glacée et – attendez – 39 fois plus de desserts laitiers. Nous achetons deux fois moins d’œufs qu’en 1976, mais un tiers de plus de céréales pour le petit-déjeuner et deux fois plus de collations aux céréales; la moitié du total des pommes de terre, mais trois fois les chips. Alors que nos achats directs de sucre ont fortement diminué, le sucre que nous consommons dans les boissons et la confiserie est susceptible d’avoir monté en flèche (il y a un nombre d’achat que de 1992, date à laquelle ils ont été rapidement augmenté. Peut-être, comme nous consommions juste 9kcal un jour dans la forme de boissonsEn 1976, personne ne pensait que les chiffres valaient la peine d’être recueillis. En d’autres termes, les possibilités de charger nos aliments en sucre ont explosé. Comme certains experts le proposent depuis longtemps, cela semble être le problème.

Le changement n’a pas eu lieu par accident. Comme le faisait valoir Jacques Peretti dans son film The Men Who Made Us Fat , les entreprises alimentaires ont beaucoup investi dans la conception de produits utilisant le sucre pour contourner nos mécanismes de contrôle de l’appétit naturel et pour emballer et promouvoir ces produits. grâce à l’utilisation de parfums subliminaux . Ils emploient une armée de scientifiques de l’alimentation et de psychologues pour nous inciter à manger plus que nous n’en avons besoin, tandis que leurs annonceurs utilisent les dernières découvertes en neurosciences pour surmonter notre résistance.

Le frisson de désapprobation retentit de façon désastreuse avec la propagande de l’industrie. Nous nous réjouissons de blâmer les victimes

Ils engagent des scientifiques compétents et des groupes de réflexion pour nous confondre avec les causes de l’obésité . Surtout, tout comme les fabricants de tabac ont fait avec le tabagisme, ils encouragent l’idée que le poids est une question de «responsabilité personnelle» . Après avoir dépensé des milliards pour renverser notre volonté, ils nous reprochent de ne pas l’exercer.

À en juger par le débat que la photo de 1976 a déclenché, cela fonctionne. « Il n’y a pas d’excuses. Prenez la responsabilité de vos propres vies, les gens! « » Personne ne vous nourrit de la malbouffe, c’est un choix personnel. Nous ne sommes pas des lemmings. « » Parfois, je pense que les soins de santé gratuits sont une erreur. Il est juste que tout le monde soit paresseux et gros parce qu’il y a un sentiment de droit à se faire réparer. »L’émotion de la désapprobation retentit de façon désastreuse dans la propagande de l’industrie. Nous sommes ravis de blâmer les victimes.

Plus alarmant encore, selon un article paru dans le Lancet , plus de 90% des décideurs estiment que « la motivation personnelle » est « une influence forte ou très forte sur la montée de l’obésité ». Ces personnes ne proposent aucun mécanisme permettant à 61% des Anglais en surpoids ou obèses de perdre leur volonté. Mais cette explication improbable semble à l’abri des preuves.

Peut-être est-ce parce que l’obésophobie est souvent une forme de snobisme grossièrement déguisée. Dans la plupart des pays riches, les taux d’obésité sont beaucoup plus élevés au bas de l’échelle socioéconomique . Ils sont fortement corrélés à l’inégalité , ce qui explique pourquoi l’incidence du Royaume-Uni est supérieure à celle de la plupart des pays européens et de l’ OCDE . La littérature scientifique montre que le faible pouvoir d’achat, le stress, l’anxiété et la dépression associés à un faible statut social rendent les personnes plus vulnérables aux mauvais régimes.

Tout comme les chômeurs sont blâmés pour le chômage structurel et que les personnes endettées sont tenues pour responsables de coûts de logement impossibles, de grosses personnes sont accusées d’un problème de société. Mais oui, la volonté doit être exercée par les gouvernements. Oui, nous avons besoin de responsabilité personnelle de la part des décideurs. Et oui, le contrôle doit être exercé – sur ceux qui ont découvert nos faiblesses et les exploitent impitoyablement.

George Monbiot est chroniqueur au Guardian

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/15/age-of-obesity-shaming-overweight-people