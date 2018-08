Deep State et Central Inintelligence Agency : The Donald commence enfin à faire le ménage (ou les méninges) ; par Pat Buchanan… Lâche tes tigres et tes bikers, Donald !

https://www.lewrockwell.com/2018/08/patrick-j-buchanan/in-spies-battle-trump-holds-the-high-ground/

https://fr.sputniknews.com/blogs/201612291029353215-central-intelligence-agency-expliquee/

Par Nicolas Bonnal

Passons à la CIA.

Il y a deux dimensions dans la Central Inintelligence Agency: la dimension terroriste et impérialiste, et la dimension comique qui invente que notre Trump est un candidat sibérien élu par les hackers russes. Voyez le film Red.

© SPUTNIK . VALERI MELNIKOV Suprématie russe et mécréance occidentale

Le citoyen étasunien peut être intoxiqué neuf heures par jour par ses médias (neuf heures de connexion quotidienne), même lui n’y croit plus. 71% des américains ne croient pas que Trump fut élu par la Russie et qu’il gouvernera en pion de Moscou.

Voici ce que Raico explique sur la CIA:

« In the following decades, the CIA was to play a sinister, extremely expensive, and often comically inept role-especially in its continually absurd overestimations of Soviet strength. »