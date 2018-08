Satanisme culturel, La Hyre fait le point : bonne nuit les petits !

Avant les méchants c’étaient les vampires etc, mais depuis quelques temps ce sont les héros, on ne compte plus depuis le succès de Hary Potter

que Benoît XVI (vous vous en souvenez les catholiques ? c’était votre pape, il est encore en vie même ! si si je vous assure), Benoît XVI disais-je avait

incité à ne pas lire (euphémisme), et bien depuis cette époque, l’on ne compte plus le nombre de film avec les gentils monstres pour héros, les vampires,

les morts vivants, les momies, les démons, les sorciers, les filles jouent avec des poupées mortes-vivantes et diaboliques… Les chaines pour enfant type Gulli matraquent littéralement durant les périodes de fêtes pour acheter ces jeux ainsi que les jeux Asmodée, oui vous ne rêvez pas, ou encore Goliath, dans mon enfances les « Inconnus » faisaient un pastiche de ces jeux avec la firme Fernand Satan, et bien plus de pastiche, nous y sommes.

Les héros-héroïnes sont aujourd’hui les sorcières, les loups garous, les vampires.

Dernière publicité pour une rentrée plus cool, acheter de la colle uhu avec les vampires et autres monstres de « Hôtel Transylvanie ».

Vu que ces charmantes créatures ne font plus peur, et bien on fait des films d’horreur avec des poupées, traditionnelles bien sur, pas Barbie, mais

la poupée en porcelaine, Dolly dearest, Annabelle, Les Poupées du Diable, Dead Silence, Chucky etc…

Dès l’enfance (enfin ce n’en est plus une), il faut faire des plus jeunes des adorateurs du malin, plus d’innocence, plus de refuge, les jouets sont maléfiques et les monstres des héros tutélaires incompris et victimes de persécutions suivez mon regard.

Il faut dire qu’à l’heure des évêques et prêtres pédophiles, la figure du pasteur en prend un coup, après les poupées, l’on attend les films d’horreur avec des prêtres et des évêques et la boucle sera bouclée.