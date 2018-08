Dimitri Orlov et son 11 septembre (en trois mots)

Orlov et le 11 septembre (en trois mots)

Ni l’un ni l’autre, nous n’achetons comptant le récit officiel que les médias américains ne cessent de marteler avec des résultats de plus en plus médiocres. Nous pensons que les Américains ne sont plus assez crédules. Jones a exploité ce manque de crédulité dans le grand public avec tout ce que cela comporte, en s’attaquant à toutes les théories de conspiration, alors que je suis comme vous, crédule. Bien sûr, quelques touristes arabes armés de cutter ont détruit trois gratte-ciel en acier en y balançant deux avions en aluminium. Faites vos propres calculs, mais 2/3 d’un avion par gratte-ciel, cela devrait suffire, n’est-ce pas ? Le carburéacteur, qui brûle entre 420°C et 815°C, a fait fondre des colonnes d’acier. (L’acier fond à 1510°C). Deux canettes d’aluminium remplies de kérosène, de viande et de bagages ont détruit trois structures d’acier. Je trouve cette explication parfaitement satisfaisante ; et vous ? Si vous avez besoin d’en savoir plus, c’est sûrement facile à trouver, mais ne me demandez pas plus parce que, étant si crédule, je suis parfaitement satisfait.