La CIA en Turquie – avec la géniale ingénierie financière pour faire déraper une monnaie locale : tout vous est expliqué ici, avec les conséquences : une nouvelle invasion célèbre de cette « vieille Europe » !

Humiliée par ce ratage phénoménal, la CIA a alors mis en branle son département de guerre économique avec une méthode déjà testée au Venezuela, sur la Russie, et en cours en ce moment en Iran: détruire la monnaie, la lire, afin de déclencher des révoltes dans la population. But ultime: que le peuple finisse par haïr Erdogan à cause d’une crise économique et pour une monnaie qui ne vaut plus rien.

14) La CIA met la totalité de ses forces d’influence financières et médiatiques contre la monnaie turque qui s’effondre, au point de raser une grande partie des excédents monétaires (et bancaires) du pays en monnaies étrangères, principalement dollar.

15) Washington impose des sanctions économiques contre Abdulhamit Gul, ministre de la Justice, et Soliman Soylu ministre de l’Intérieur !!!

16) Ankara décide alors de prendre posession des Trump Towers de 40 étages à Istanbul: »President, Recep Tayyip Erdogan, to « seize Trump Towers Istanbul » as relations between the two nations continue to spiral downwards« .

Et un autre danger guette maintenant l’Europe: qu’Erdogan et Fidan se vengent en lachant 500.000 migrants de plus vers l’UE via la Grèce. Raison pour laquelle le Ministre de la Défense grec a invité son homologue turc (je rappelle que les deux pays sont des ennemis centenaires) pour une discussion à Athènes autour d’un café… truc.

La Turquie est devenue la porte principale de la grande invasion. Et Erdogan a la clé. S’il veut pourrir les élections européennes de 2019, il ne lui reste plus qu’à ouvrir la porte en grand.

En d’autres termes, Erdogan est devenu le faiseur de rois de l’Union européenne en 2019 ! Un joli chantage dans lequel les Turcs ont a priori la main gagnante. Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com2008-2018

