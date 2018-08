Et si le Salvini est-il un faux dur ? Son nègre bilan : un bateau à moitié plein de noirs refoulé ! La presse attaque, Maurizio résiste..

Salvini est-il un faux dur ? Son (nègre) bilan : un bateau à moitié plein de noirs refoulé !

Le dernier fiasco politique en Italie en est un exemple frappant. Les dernières élections générales en Italie (mars) ont finalement donné, en mai/juin, un gouvernement dominé par le mouvement anti-establishment Cinq étoiles. Cependant, l’esprit de rébellion contre le statu quo italien qui les avait portés au pouvoir s’est transformée immédiatement en diatribe raciste.

La Ligue du Nord, partenaire de la coalition du Mouvement des cinq étoiles, a été le fer de lance de ce débat. Le chef de la Lega – Matteo Salvini – est le dernier dur de dur italien. En tant que nouveau ministre de l’Intérieur italien, il peut s’en prendre à qui il veut. Et, sans un mot de protestation du Mouvement Cinq étoiles, Salvini s’en est pris aux personnes les plus faibles du monde – les réfugiés africains naviguant sur des bateaux de fortune à travers la Méditerranée – en direction de l’Italie.

En juin, un bateau appelé Aquarius – affrété par une ONG française – avait 630 réfugiés africains à son bord et voulait s’amarrer dans un port italien. Salvini a dit non. Et le reste de l’Italie a opiné. L’Italie a officiellement tourné le dos aux réfugiés de guerre africains.

Le plus désolant, cependant, c’est que l’Italie continue à embrasser la machine de guerre américaine qui engendre les réfugiés de guerre africains.

http://lesakerfrancophone.fr/y-a-t-il-un-rapport-entre-les-12-000-soldats-americains-et-les-500-000-refugies-africains-en-italie

https://www.maurizioblondet.it/attali-attacca-salvini-e-non-e-il-solo/