Nicolas Bonnal et les westerns… Introduction (début)

On ne traitera pas du western comme genre cinématographique,

exercice qui a été fait des milliers de fois. Nous avons découvert ce

genre enfant, dans les années 70, quand il y en avait encore à la

télé française. Et nous l’avons redécouvert dans les années 2000,

à la télévision espagnole, grâce à José Luis Garci. Dégagé des

gangues de la distraction, le western nous est alors apparu alors

sous l’angle de la tradition, comme une « seconde chance » en

quelque sorte, dans un monde déjà voué à la perdition d’un point

de vue traditionnel. Ces pionniers sur cette terre c’était comme

une aventure spirituelle spéciale, une forme de renaissance dans

un monde plus originel, près de ses sources. Tout cela se décantera

à la lecture de ce livre. L’Américain est de toute manière un

nostalgique, un traditionnel qui aime –et justement – à regretter les

good old times (nous ne sommes même plus très bons à pratiquer

la nostalgie disait Mircea Eliade). C’est même en évoquant ces bons

vieux temps que le Donald s’est fait élire à la Maison Blanche (voyez

notre livre sur ce bougre). Le contact avec la civilisation indienne a

certainement ouvert aussi une autre dimension dans l’esprit

américain – et lui a permis, à travers les westerns, de toucher un

public immense dans le monde, celui fait des enfants qui aiment à

se déguiser en cowboys ou en indiens pour exprimer leur vision du monde.

Frithjof Schuon a très bien parlé du génie du vêtement et

de notre joie de nous déguiser en cowboy – ou en indien.

« Le prestige dont jouissent les Indiens dans les milieux et les pays

les plus divers s’explique par la coïncidence proprement fascinante

de qualités morales et esthétiques, par la combinaison d’un

courage intrépide et stoïque avec une extraordinaire expressivité

des physionomies, des vêtements et des ustensiles.

Le fait que l’Indien se perpétue dans les jeux des enfants presque

dans le monde entier, et parfois dans les jeux des adultes, ne peut

être un hasard sans signification ; il indique un message culturel

d’une puissante originalité, un message qui ne peut mourir et qui

survit, ou plutôt rayonne, comme il peut. »

Sur la dimension apocalyptique du destin indien, Schuon ajoute

ces belles lignes – qui fonctionnent comme une consolation pour

un esprit traditionnel :

« Pour bien comprendre le destin abrupt de la race indienne, il faut

tenir compte du fait que cette race a vécu pendant des millénaires

dans une sorte de paradis pratiquement illimité ; les Indiens de

l’Ouest s’y trouvaient encore au début du XIXe siècle. Ce fut un

paradis rude, certes, mais offrant une ambiance grandiose à

caractère sacré, et comparable à bien des égards à ce que fut

l’Europe nordique avant l’arrivée des Romains ».