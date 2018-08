Peut-on lutter contre l’Etat liberal moderne totalitaire ?

Dans « la cuisinière et le mangeur d’hommes » en 1975, André Glucksmann étudie l’Etat totalitaire « de l’Atlantique aux camps de Sibérie » , la cuisinière de Lénine et le gardien de camp.

Les Etats modernes, soviétique ou libéral, ont réduit la plèbe au silence . Ils ont des apparences différentes mais une même origine et une même nature : la Raison contre l’individu.

Le marxisme a parachevé l’occidentalisation entreprise par Pierre le Grand.

Dans « le Léviathan » en 1651, Hobbes étudie la forme et la puissance de l’Etat chrétien et civil.

La peur est le fondement du contrat constitutif de l’Etat.

La tuerie du Bataclan renforce le Léviathan, rend service à l’Etat totalitaire français, administratif et médiatique actuel.

Dans son mouvement « le colibri » lancé en 2006, Pierre Rabhi s’inspire d’une légende amérindienne et nous incite à de petites actions individuelles, efficaces.

Dans ce sens :

– Si l’on fume moins, on évite de verser 85% de taxe à l’Etat

– Si on roule moins, on économise 75% de taxe

– Si on achète moins , si tous les consommateurs dépensent moins, l’Etat Léviathan sera asphyxié.

– Après le mur de Berlin, il faut faire tomber le mur de Bercy

Et nous vivrons mieux, plus calmement et plus vieux