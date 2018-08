Portrait de La Hyre en bon chrétien (ici Alexis d’Ugine) et en monarcho-trafiquant…

Les courriers de La Hyre sur les rois et Franco…

Louis XX est le dernier à honorer et respecter la mémoire de son aïeul.

C’est un type bien, le pauvre il devrait régner et en France et en Espagne,

le pauvre vraiment quel héritage, plus ingrats les uns que les autres, encore que les espagnols

peuvent garder une certaine hargne, voire une certaine cruauté dans la résistance

que les français ont perdu depuis 1918.

Il ne fait pas bon mourir pour la république,

au moins ils ont compris que cela ne servait à rien, ils ont acclamés pétain puis les nazis,

puis les « zaliés » qui les ont bombardé plus que ces derniers, d’aucun ont salué les communistes, etc.. la fin de l’en-pire cOlonial aura vite fait de précipiter les choses, les harkis, dien bien phu, on ne meurt pas pour la république de France, elle nous laisse crever simplement.

Reste tout de même un seul réflexe épidermique celui d’associer la monarchie avec tout ce qui peut être négatif, le président se fait dictateur, c’est une dérive monarchiste, le président à plein de pouvoir c’est un roitelet, il a sa cour etc… La république comme le dit si bien Macronmégas, est inaltérable ou inaliénable ou ce que l’on veut, la monarchie elle est bel-et-bien rayée des mémoires…

Sur Julie

merci Nicolas, j’ai regardé toute la Bourgogne trois épisodes, le massif des Maures très bien, le pays basque et la corse (à voir, c’est la seule qui cuisine, les hommes vont s’occuper d’autre chose)…

A chaque fois, en plus de faire des remarques intelligentes et décontractées, elle filme quelque chose de religieux et s’y attarde, même les Calvaires. Je la suivais plus jeune, depuis que je n’ai plus la télé bientôt dix ans, je n’y pensais plus c’est grâce à vous, je ‘étais arrêté sur son émission fourchette et sac à dos.

Ahhhh le retour du roi, si seulement, l’on ne trouvera pas un évêque pour le sacrer, y en aura-t-il encore ? Des orthodoxes oui.