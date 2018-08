Un lecteur de Poussin dit merde à la presse et évoque Africa Trek et le massacre des blancs, fermiers ou pas, en Afrique du sud et du centre…

Les auteurs sont à la fois passionnés par l’Afrique (leur côté positif et enthousiaste est sympathique mais un peu fatigant parfois), et en même temps ils n’éludent rien de ce qu’ils ont constaté sur place, ni des témoignages directs qu’ils ont récolté lors de leurs innombrables rencontres en tout genre. On comprend bien que le pire obstacle pour l’Afrique n’est ni les lions, ni le paludisme (qui leur ont posé de sérieux problèmes pourtant), ni les affreux colonialistes ou néo-colonialistes blancs, même s’ils ne sont pas des anges, mais bien la mentalité africaine… ce qui n’est pas toujours très politiquement correct à dire de nos jours. Finalement, ceux qui apportent l’aide la plus concrète et désintéressée restent encore les missionnaires ! Il faudrait obliger les angélistes et autres utopistes à lire ce livre pour se remettre un peu les idées en place. L’évocation de la situation en Afrique du Sud post-apartheid (anecdotes de barbarie et de sauvagerie à peine croyables), ou dans le Zimbabwe de Mugabe, sinistre bouffon parmi tant d’autres, ou au Malawi, est suffisamment éloquente. L’allusion (entre autres) à la formidable gabegie du Tribunal international chargé des crimes de guerre au Rwanda n’est pas mal non plus. Finalement, ce livre n’est donc pas qu’un simple récit de voyage, c’est aussi un éclairage salubre et sans concessions qui fait réfléchir. Les photos incluses sont quant à elles tout simplement superbes.

