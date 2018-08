Christopher Lasch et les nouvelles élites nomades liquides globales (ici Au bas mot et Branson/Virgin)

Christopher Lasch et les nouvelles élites

Lasch, à travers plusieurs ouvrages, a analysé les évolutions et mutations de la société étasunienne de la seconde moitié du XXe siècle. A contre-courant de la pensée dominante, il identifie les changements comportementaux des différentes composantes de cette société, leur impact économique, politique et social et les risques que ceux-ci font courir à la société américaine et finalement à la démocratie que les Etats-Unis incarnent depuis deux siècles.

C’est dans son dernier ouvrage : « La révolte des élites et la trahison de la démocratie » qu’il expose et structure définitivement son observation critique. Il y aborde et y développe des thèmes et situations communs à l’ensemble des sociétés occidentales . Christopher Lasch pose la question de la survie de la démocratie et les options pour préserver les valeurs qui non seulement sont à la base de notre organisation politique mais plus largement à l’origine de notre civilisation occidentale.

Les titres des chapitres choisis par C.Lasch sont éloquents et énoncent clairement ses conceptions politiques et sociales. Nous respecterons donc son approche en retenant ces titres et l’articulation de sa pensée dans la conception de l’ouvrage.

Le chapitre introductif aborde d’emblée le malaise de la démocratie.

Le malaise dans la démocratie

Les nouvelles élites sociales, où figurent les dirigeants d’entreprises et toutes les professions qui produisent et manipulent de l’information sont beaucoup plus internationales et migrantes que leurs prédécesseurs. Pour progresser dans les affaires et les professions intellectuelles, elles sont prêtes à suivre les opportunités. Jamais la réussite n’a été plus étroitement associée à la mobilité. Pour C.Lasch, son avènement au XXème est une indication importante de l’érosion de la démocratie car elle ne s’inscrit plus dans la perspective d’égalité des conditions sociales mais plutôt dans la promotion sélective dans la classe professionnelle managériale.

Ces nouvelles élites sont en rébellion contre « l’Amérique du milieu ». Ceux qui aspirent à appartenir à la nouvelle aristocratie cultivent leurs attaches avec le marché international par l’argent hyper-mobile. On peut se demander s’ils se pensent encore américains tant ils tendent à se distinguer de la communauté.

Cette communauté s’est d’ailleurs morcelée depuis l’après seconde guerre mondiale et la perte de responsabilité des hommes et des femmes autrefois indépendant de l’Etat est la marque du déclin qui remet en cause l’avenir de la démocratie. Considérant cette perte de responsabilité, la nouvelle élite est sceptique quant à la capacité des citoyens ordinaires à saisir des problèmes complexes et à produire des jugements critiques. L’époque du « citoyen omnicompétent » est finie. Nous sommes dans une époque de spécialisation où les questions sont laissées aux experts. Désormais, selon Lasch, l’information tend non pas à promouvoir le débat mais à y couper court. Ainsi l’absence d’échanges démocratiques au travers du débat public écarte le stimulant qui pourrait pousser les individus à maîtriser le savoir qui ferait d’eux des citoyens capables. De même, cette élite cosmopolite combat contre « l’ordre dominant » c’est-à-dire celui de l’homme blanc euro-centrique et fait naître par réaction une politique identitaire pour les minorités et une promotion de la diversité où l’opinion devient relative en fonction de l’identité raciale et ethnique, du sexe ou de la préférence sexuelle.

Pour C.Lasch, ici réside un des points clé du malaise dans la démocratie. Quand l’argent parle, tout le monde est condamné à écouter. Pour cette raison une société démocratique ne peut autoriser une accumulation illimitée du capital. L’égalité sociale et civique présuppose que l’on s’approche de l’égalité économique.

L’intensification des divisions sociales

La révolte des élites

Selon Ortega y Gasset, qui a publié son célèbre essai La Révolte des masses en 1930, ce qui caractérisait l’esprit de la masse était « la haine mortelle de tout ce qui n’est pas elle-même ». Incapable d’émerveillement et de respect, l’homme de la masse était « l’enfant gâté de l’histoire humaine ». La thèse de Christopher Lasch est que toutes ces attitudes mentales sont davantage caractéristiques aujourd’hui des niveaux supérieurs de la société que des niveaux inférieurs ou médians. Mais leur seule exigence cohérente vise à être inclus dans les structures dominantes plutôt qu’à une transformation révolutionnaire des rapports sociaux.

A la moindre opposition, ils deviennent irritables et intolérants. Ils méprisent ceux qui refusent de voir la lumière. Aux Etats-Unis « l’Amérique du milieu » en est venue à symboliser tout ce qui se dresse sur la route du progrès. Les Américains du milieu sont désespérément minables, ringards, provinciaux et vaguement menaçants.

Ainsi pour Lasch, l’évolution générale va vers une société en deux classes où un petit nombre de privilégiés monopolise les avantages de l’argent, de l’éducation et du pouvoir. C’est sur la crise de la classe moyenne, et non pas seulement sur l’abîme croissant entre richesse et pauvreté, qu’il nous faut mettre l’accent pour analyser avec sang-froid ce qui attend notre société. En effet, la structure de classe change aux Etats-Unis ; les 20% d’Américains qui détiennent les revenus les plus importants contrôlent à présent la moitié de la fortune du pays. La classe moyenne régresse et l’apport du revenu supplémentaire fourni par l’entrée des femmes sur le marché du travail est devenu une nécessité.

De surcroît, mis à part ses revenus en hausse rapide, cette bourgeoisie aisée se définit par un mode de vie qui la distingue, d’une manière de moins en moins équivoque, du reste de la population. Ce qui la distingue de la grande bourgeoisie d’antan, c’est l’investissement réalisé dans l’éducation et l’information, par opposition à la propriété. Toutefois, le fait le plus significatif est l’ampleur internationale du marché dans lequel opèrent ces élites.

Selon Robert Reich, ces dernières vivent dans un monde de concepts et de symboles abstraits qui se spécialisent dans l’interprétation et le déploiement de l’information symbolique. Leurs enfants acquièrent des diplômes dans les meilleures universités du monde. Ils travaillent dans des équipes et leur travail dépend largement de la constitution de réseaux. Ils s’installent dans des « poches géographiques spécialisées » habitées par leurs semblables. Par là, les cercles du pouvoir – finance, Etat, art, divertissement – se chevauchent et deviennent de plus en plus interchangeables.

La classe nouvelle doit préserver la fiction selon laquelle son pouvoir repose sur sa seule intelligence. Elle se juge comme une élite qui s’est faite seule. Il semble toutefois qu’il soit plus correct d’associer ces habitudes de penser à la montée de la méritocratie qu’à la « révolte des masses ». Cette méritocratie ouvre des occasions de promotion sociale, du moins en théorie. Ainsi, la probabilité de voir ces élites exercer le pouvoir de manière irresponsable est forte parce qu’elles se reconnaissent peu d’obligation envers leurs prédécesseurs ou envers les communautés qu’elles font profession de diriger. Ce qui les intéresse, c’est d’échapper au sort commun.

Le résultat est la ségrégation des classes sociales, le mépris pour le travail manuel, le déclin des écoles pour tous, la disparition de la culture commune. Ceux qui ont été laissés en arrière, sachant qu’ « ils ont eu toutes les occasions » ne peuvent pas légitimement se plaindre de leur sort. De cette façon, souligne Lasch, « pour la première fois, l’inférieur ne dispose de rien sur quoi appuyer sa considération de lui-même ». Il n’est pas étonnant alors que la méritocratie engendre aussi un souci obsessionnel de « l’estime de soi ».

Par ailleurs, les élites ne sont pas disposées à contribuer directement et personnellement au bien public. Comme tout le reste, l’obligation a été dépersonnalisée ; elle s’exerce par l’intermédiaire de l’action de l’Etat.

Les liens des classes privilégiées avec une culture internationale rendent beaucoup de leurs membres profondément indifférents à la perspective du déclin national. Au royaume de l’économie mondiale, l’argent a perdu tous ses liens avec la nationalité.

Les mêmes tendances sont à l’œuvre dans le monde entier. Ainsi en Europe, les référendums soulignent la faille entre la population et ses élites. Celles-ci réagissent alors par la programmation de la fin des nations qui engendre un tribalisme moderne qui renforce par contre coup l’internationalisme chez les élites.

C’est l’affaiblissement de l’Etat-Nation qui sous-tend ces deux évolutions. L’Etat ne peut plus contenir les conflits ethniques, ni d’autre part les forces qui conduisent vers la mondialisation. Idéologiquement, le nationalisme se trouve attaqué sur deux fronts : par les défenseurs des particularismes ethniques et raciaux mais aussi par ceux qui soutiennent que le seul espoir de paix réside dans l’internationalisation de tout.

Le déclin des nations est étroitement lié au déclin mondial de la classe moyenne qui laisse place à des factions rivales, une guerre de tous contre tous.