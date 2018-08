De la misère portugaise (par François Asselineau) qui contredit la doxa ambiante…

4 0 Noter

François Asselineau: “On raconte que le chômage s’est effondré au Portugal… Mais à quel prix ? Il y a près de 9 millions d’habitants au Portugal or durant les années qui se sont écoulées, il y a eu entre 500.000 et 540.000 portugais qui ont quitté ce pays ! C’est comme si en France qui est 6 fois plus peuplée, on avait vu entre 2 et 3 millions de français qui étaient partis de France. Alors effectivement dans ce cas là, on pourrait assister à une diminution du chômage. […] Le Portugal est dans une situation absolument catastrophique ! En 2018, les salaires et le niveau de vie sont inférieurs à ce qu’ils étaient en 2008. Les portugais sont plus pauvres en 2018 qu’ils ne l’étaient il y a 10 ans. Selon l’indice de développement humain calculé par le programme des Nations Unies pour le développement, le Portugal est tombé à la 49ème place. Il est derrière Chypre, derrière la Slovaquie et derrière les pays Baltes. Le Portugal est en fait un pays qui se meurt ! Y a d’ailleurs désormais plus de portugais qui sont émigrés en Angola que d’Angolais qui ont émigrés au Portugal. C’est un pays qui s’est vidé de sa substance. Ce pays a pendant des années subit un purge incroyable, on a taillé dans les salaires, dans les prestations sociales des portugais au point que désormais le salaire moyen au Portugal doit être autour des 560 euros…”