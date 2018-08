Julie et la tradition des pays de France : nous n’avons pas rêvé, FR3 l’a fait !

Julie Andrieu, la présentatrice de “Fourchette et sac à dos”, arrive sur France 3 à la rentrée avec “Les Carnets de Julie”. Une émission itinérante qui veut remettre au goût du jour les vieilles recettes du patrimoine culinaire français.

Avec son chapeau, ses lunettes et son sourire, Julie Andrieu affiche l’insouciance d’une Clara Shellersillonnant les routes de campagne au volant d’une Peugeot 304 rouge au charme rétro. Dans Les Carnets de Julie, la voilà partie à la découverte des « pays » de France. Coproduite avec la société Troisième Œil (C à vous), l’émission proposera à la rentrée un tour de France gustatif, de l’Alsace au Pays Basque. Une orientation « locale » qui a séduit la direction de France 3, soucieuse de valoriser les identités régionales.

Depuis 2007, Julie Andrieu animait Fourchette et sac à dos, magazine très suivi de France 5 (en rediffusion tous les vendredis de l’été à 21h25) dans lequel elle partait à la découverte des gastronomies du monde. En plusieurs épisodes, l’expérience l’a entraînée entre autres à Bali, au Pérou et en Grèce. « Depuis mes dix-sept ans, je n’ai pas cessé de voyager », raconte la globe-trotteuse, amoureuse de l’Inde et du Japon. En 2003, elle arpentait déjà le globe pour la télévision avec son émission Julie autour du monde, diffusée sur Cuisine +. « Après tous ces voyages, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas si bien que ça la France », confie cette citadine assumée. « Pour moi, cette émission est tout aussi exotique que Fourchette et sac à dos ». Surtout lorsqu’elle a dû goûter au ragoût de couenne de porc.

Plutôt que de rencontrer des chefs et autres pros des fourneaux, Julie entend faire honneur à la « cuisine ménagère », celle qui se mijote en dehors des restaurants: « Ce que je préfère, c’est la dimension humaine, faire de vraies rencontres. J’ai envie d’entrer chez les gens, qu’ils me parlent d’eux à travers la cuisine. » Car Les Carnets de Julieambitionne d’être un magazine culturel grand-public, dépassant l’étroite rubrique Cuisine. « Pour expliquer la genèse d’une recette, il faut aller un petit peu plus loin, explique Julie Andrieu. Le patrimoine culinaire permet de découvrir le patrimoine culturel. C’est presque un prétexte, finalement. »

Avant de se lancer dans la préparation d’une tourte aux pigeons – si si –, l’animatrice fait la visite d’un vieux pigeonnier, et fait découvrir au passage les spécificités de la Champagne-Ardenne. A l’heure où l’on fantasme un monde sans frontières, où l’attachement à la tradition est perçu par certains comme un vieux penchant réactionnaire, France 3 parle terroir et mise sur le local. « Un retour à la tradition, sans nostalgie », anticipe la chaîne. En attendant la diffusion à la rentrée – les premières images laissent augurer un programme aimable –, l’équipe continue de parcourir la France. Dernière étape avant la reprise du tournage en décembre : la Camargue.