Avec la droiture, on gouverne le royaume ; avec la ruse, on fait la guerre ; avec le

non-agir, on devient le maître de l’empire 51

.

Comment sais-je qu’il en est ainsi de l’empire ?

Par ceci. Plus le roi multiplie les prohibitions et les défenses, et plus le peuple

s’appauvrit ; Plus le peuple a d’instruments de lucre, et plus le royaume se

trouble ; Plus le peuple a d’adresse et d’habileté, et plus l’on voit fabriquer d’objets

bizarres ; Plus les lois se manifestent, et plus les voleurs s’accroissent.

C’est pourquoi le Saint dit : Je pratique le non-agir, et le peuple se convertit de

lui-même.

J’aime la quiétude, et le peuple se rectie de lui-même.

Je m’abstiens de toute occupation, et le peuple s’enrichit de lui-même.

Je me dégage de tous désirs, et le peuple revient de lui-même à la simplicité.