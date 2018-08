Nouvel ordre mondial ? ANDREI MARTYANOV ET LA SUPERPUISSANCE RUSSE

Nous vivons dans le monde des modèles ; certains sont simples, d’autres très complexes. La tâche principale de ces modèles est de prédire comment les choses, ces modèles décrivent, se comporteront en fonction des circonstances. Certains de ces modèles fonctionnent brillamment, d’autres échouent lamentablement. Les plus mauvais modèles en termes de fiabilité sont ceux qui traitent de la géopolitique. Un bilan des échecs lamentables des modèles géopolitiques occidentaux en général, et américains en particulier, pour prédire quoi que ce soit est largement accessible à tous. À maintes reprises, ces modèles et ces prédictions se sont avérés erronés. En termes de « prédiction » de tout ce qui concerne la Russie, ces prédictions n’étaient pas seulement fausses, elles étaient carrément dangereuses.

Il n’existe pas de meilleure démonstration d’une rupture complète dans le processus de prévision que de l’évolution du pouvoir militaire et économique de la Russie. En 2016, selon John McCain, une station-service se faisant passer pour un pays qui continuait à affluer de toutes sortes de « spécialistes », malgré un grand nombre de faits contraires continuent de croire que ce ne sont que des forces nucléaires russes qui maintiennent la Russie comme facteur secondaire dans les relations internationales. Certains experts russes ont même partagé ce point de vue . Leurs modèles et prédictions se sont avérés faux. Ils manquaient du prédicteur le plus important de tous.

En prévision du discours de Poutine à l’Assemblée fédérale, le 1er mars de cette année, on entend encore beaucoup le discours d’ aujourd’hui, six mois plus tard. C’est toujours bruyant. En fait, le volume augmente. La majorité des modèles de relations internationales et d’équilibre des pouvoirs, toutes ces matrices, ces équations différentielles et ces réseaux d’informations devenaient totalement inutiles, car le pouvoir militaire et la pleine capacité à mener à la fois la guerre nucléaire et, le plus important, la guerre conventionnelle, et ce qui définit le statut géopolitique de la nation, c’est ce qui définit le statut géopolitique de la nation. Tout analyste militaire sérieux savait déjà en 2014 que ni les États-Unis, ni l’OTAN dans son ensemble, ne pourraient vaincre la Russie lors d’une guerre conventionnelle près des frontières de la Russie.

Le 1er mars, il est apparu clairement que la Russie pouvait atteindre toutes les cibles, y compris aux États-Unis, de manière conventionnelle, les États-Unis ne pouvant rien y faire. La Russie peut aussi couler n’importe quel vaisseau de l’OTAN, ou une combinaison de celles-ci, sans armes nucléaires et la liste des possibilités est longue. Dans ce qui a semblé être un laïc comme un jour, la Russie a non seulement obtenu le droit de s’exprimer lors de la formation du nouvel ordre mondial, la Russie est devenue le principal moteur de ce nouvel ordre mondial. La puissance militaire de pointe se traduit extrêmement bien par des avantages géopolitiques. La véritable puissance militaire, évaluée dans un cadre stratégique, opérationnel et technologique approprié, était et demeure ce facteur. En d’autres termes, seules les grandes puissances, les économies de classe mondiale sont capables de produire des armes à la pointe de la technologie ou, en général, une puissance militaire. La Russie correspond parfaitement à cette définition aujourd’hui. Je vais citer moi-même:

Le pouvoir militaire dans l’histoire de l’humanité déchirée par le conflit importait, et il continuerait d’être l’un des principaux piliers, sinon le principal, sur lequel repose le pouvoir national. Il reste que, dans le monde moderne, le pouvoir militaire de premier ordre est fonction d’un État-nation de premier ordre qui possède les moyens de disposer d’un tel pouvoir militaire. La grande puissance militaire est par définition la continuation d’un État-nation économiquement fort développé .

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui. L’état suivant de l’existence de la Russie, encore une fois perdu dans toutes ces méthodologies de modélisation et de pronostic. GosKomStat (agence statistique principale) russe indique que l’industrie, en particulier la fabrication et la transformation, a enregistré une croissance impressionnante de 4,1% en 7 mois en 2018, la consommation d’énergie, l’un des principaux indicateurs de la croissance économique réelle, ayant augmenté de 1,9%. Ce sont des chiffres étonnants pour le pays qui vit sous sanctions sans interruption depuis 2014, en réalité beaucoup plus longtemps que cela. On est obligé de se demander comment cette croissance est même possible, malgré certains problèmes économiques structurels indéniables de la Russie.

La réponse se trouve dans la grande stratégie de la Russie, formulée il y a plus de cent ans par un homme qui a joué un rôle crucial dans le déclenchement des processus révolutionnaires en Russie, à savoir le tsar Nicolas II, ancien premier ministre russe Pyotr Stolypin . Son dicton stratégique était simple à comprendre: « Donner à la Russie 20 ans de paix intérieure et extérieure et cela changera au-delà de toute reconnaissance ». Vladimir Poutine et son équipe suivent ce dicton à la lettre.

De toute évidence, beaucoup dans le monde occidental ont immédiatement tenté d’attribuer à Poutine, qui a cité Stolypin non pas pour une fois, tous les traits d’un « libéral » sans prêter attention, comme toujours, à une différence gigantesque entre la Russie de Stolypine et celle de Poutine. Stolypine voulait changer la paysannerie de la Russie et la vieille commune de ses siècles par le biais de ses réformes homologues, et à travers elle, la Russie elle-même. Il a essayé de le faire de la manière la plus brutale. Il a été assassiné. Poutine doit mettre un terme à l’expérimentation économique « libérale » en Russie et, contrairement à Stolypin, cent ans avant lui, il a un soutien écrasant de sa nation à le faire. Il a toujours un héritage industriel, technologique et scientifique considérable en provenance de l’Union soviétique. Il le fait également de manière évolutive.

Ce Poutine combiné (par ce que je lui dire et les gens qui le soutiennent dans les échelons supérieurs du pouvoir politique) tente d’atteindre précisément objectif de Stolypine de 20 ans ou même plus de paix intérieure et extérieure et calme, mais il sait que la seule façon de pourvu que ces conditions passent par la force et dans les conditions géopolitiques, culturelles et historiques russes, cela signifie une qualité de force complètement nouvelle. C’est la qualité qui nécessite le rejet du dogme économique libéral. Et ça se fait.

Dans son dernier article (en russe) intitulé « L’Etat va tout remettre en ordre», comme l’affirme Alexander Rogers, un économiste et journaliste russe influent, la deuxième vague de renationalisation des atouts stratégiques de la Russie a eu lieu en 2014. Outre le retour de l’Etat russe où la grande majorité des Russes le souhaitent, en charge du véritable trésor national de la Russie, de ses ressources nationales et de ses industries stratégiques, cette transformation exige également de nouvelles élites professionnelles. Ceux-ci sont en préparation au fur et à mesure que je tape ceci. Mais pourquoi une si longue introduction?

La réponse à cette introduction est vraiment très simple: pour expliquer à de nombreux partisans réels et faux occidentaux (je vais omettre ici les Russes) de la Russie POURQUOI la Russie n’agit pas à genoux chaque fois que West combine quelque chose en fin de compte stupide et auto -déprouver contre elle. La Russie joue un très long match dont le principal objectif est de fournir à la Russie ces Stolypin, maintenant Poutine, 20 ans ou plus de développement pacifique. Dans ces conditions, la Russie, comme notre propre Anon du Tennessee, l’a observé succinctement dans l’un des fils de discussion, «négociera avec le diable lui-même si besoin est». C’est ce que fait la Russie tout en continuant à démontrer son poids militaire et économique croissant. La Russie joue pour le temps, pour un temps relativement calme, car aujourd’hui, en Russie, le temps est synonyme de croissance.

La justesse de cette approche a été prouvée aujourd’hui par les preuves empiriques accablantes de réalisations dans de nombreux domaines, parmi lesquels l’économie réelle, et non certains marchés financiers virtuels, est la plus importante. Aujourd’hui, quand on passe en revue les projets industriels que la Russie met en œuvre au niveau national et international, on ne peut manquer d’être massifs, que ce soit dans l’Arctique, l’aérospatiale, la radioélectronique, la construction navale ou les infrastructures de transport. La Russie est en train de construire son propre internet indépendant à travers le gigantesque projet Sfera (Sphere) , qui est en soi un vaste projet d’exploration spatiale. Parallèlement, une dé-dollarisation de plus en plus rapide est en cours.

Ainsi, la question justifiée, en fait irrésistible, doit être posée – la Russie d’août 2018 serait-elle possible si la Russie de mars 2014 avait suivi tous les conseils insensés de tous ces « partisans », « patriotes » et « experts » ne sont pas des experts, ni de vrais patriotes) qui, chaque jour depuis le retour de la Crimée chez eux, n’ont jamais cédé, à leur avis pour une bonne raison, accusant la Russie d’être faible, lâche, pas assez dure, timide, de ne pas frapper retour … vous pouvez facilement ajouter à cette liste. Pourtant, nous sommes en août 2018, la Russie non seulement ne s’effondrant pas, mais chaque jour, elle défie les prévisions sinistres. Il y en a encore beaucoup autour.

Il est évident aujourd’hui que la Russie devrait s’impliquer en Ukraine en 2014 par le biais d’une invasion totale, tout ce qui se manifeste de plus en plus aujourd’hui ne se serait pas concrétisé parce que la Russie aurait réussi à se faire « . Les patriotes « (et les » experts ignorants « ) ont un instant perdu le temps, l’atout stratégique le plus important, que la Russie a utilisé de manière impressionnante ces cinq dernières années pour préparer le pays à une percée dont nous observons tous aujourd’hui , certains avec joie, d’autres avec le désespoir haineux. La liste des réalisations de la Russie au cours des cinq dernières années est, en effet, due à l’absence de meilleure parole, à l’étourdissement.

La plus importante de ces réalisations est l’indépendance croissante de la Russie par rapport à l’Occident dans certains des domaines scientifiques et technologiques les plus cruciaux et, bien sûr, sa transformation militaro-technologique qui a modifié l’équilibre des forces au niveau mondial. Et voici le point principal pour ceux qui pensent encore que la Russie devrait lancer une guerre totale contre l’Occident combiné qui continue d’insulter, d’attaquer et d’accuser la Russie des choses les plus ignobles – ils veulent désespérément que la Russie réagisse émotionnellement et irrationnellement. Des nations véritablement puissantes et confiantes ne se comportent pas de manière gratifiante et immédiate.

La Russie ne le fera pas précisément pour les raisons de la sécurité militaire et économique de la Russie. Alors, qui est vraiment une partie faible dans cette configuration? Certes, pas la Russie, mais l’Ouest hystérique et autodestructeur qui voit ses conceptions géopolitiques s’effondrer devant ses propres yeux. Le fait que l’ouest, ou du moins certaines personnes très influentes ici, commencent à comprendre cette dynamique, a même fait la une des médias américains lorsque le 3 juillet, le sénateur républicain d’Alabama, président d’une commission nouvelle réalité géopolitique de 2018 dans son interview impromptue aux médias sur les marches du bâtiment du ministère russe des Affaires étrangères:

Les États-Unis doivent considérer la Russie comme une superpuissance…

