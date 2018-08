MAJUS COMMODUM EX OTIO MEO… Lassalle et le juste mépris du…travail !

Quand, dans votre Europe civilisée, on veut retrouver une. trace de beauté native de

l’homme, il faut l’aller chercher chez les nations où les préjugés économiques n’ont pas encore déraciné la haine du travail. L’Espagne, qui, hélas! dégénère, peut encore se vanter de posséder moins de fabriques que nous de prisons et de casernes ; mais l’artiste se réjouit en admirant le hardi Andalou, brun comme des castagnes, droit et flexible comme une tige d’acier ; et le coeur de l’homme tressaille en entendant le mendiant, superbement drapé dans sa capa trouée, traiter d’amigo des ducs d’Ossuna. Pour l’Espagnol, chez qui l’animal primitif n’est pas atrophié, le travail est le pire des esclavages

Les Grecs de la grande époque n’avaient, eux aussi, que du mépris pour le travail : aux esclaves seuls il était permis de travailler : l’homme libre ne connaissait que les exercices corporels et les jeux de l’intelligence. C’était aussi le temps où l’on marchait et respirait dans un peuple d’Aristote, de Phidias, d’Aristophane; c’était le temps où une poignée de braves écrasait à Marathon les hordes de l’Asie qu’Alexandre allait bientôt conquérir. Les philosophes de l’antiquité enseignaient le mépris du travail, cette dégradation de

l’homme libre ; les poètes chantaient la paresse, ce présent des Dieux :

O Melibæ, Deus nobis hæc otia fecit 2.

Christ, dans son discours sur la montagne, prêcha la paresse :

« Contemplez la croissance des lis des champs, ils ne travaillent ni ne filent, et cependant,

je vous le dis, Salomon, dans toute sa gloire, n’a pas été plus brillamment vêtu. »

Jéhovah, le dieu barbu et rébarbatif, donna à ses adorateurs le suprême exemple de la

paresse idéale ; après six jours de travail, il se reposa pour l’éternité…