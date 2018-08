La toile d’araignée de McCarrick AM Valli: les inquiétantes connexions entre des prélats de la hiérachie de l’Eglise aux Etats-Unis. (17/8/2018)

La mafia rose autour du Pape Dossier(9/8/2018)

Les questions pressantes de Marco Tosatti En fait, c’est son invité récurrent, « Super Ex » qui les pose au Pape. Toutes concernent le réseau gay qui s’est infiltré dans le « cercle magique » entourant François. Hasard? (9/8/2018)

Lobby gay: les contradictions du Vatican D’un côté, on proclame la « tolérance zéro » dans les affaires de pédophilie. De l’autre, on voit se multiplier au sommet de la hiérarchie, parmi les très proches de François, des prélats impliqués dans des scandales pédophiles et/ou homosexuels. Le commentaire de Riccardo Cascioli (1/8/2018)

Evêques gay, l’Eglise dans la tourmente … et les mauvais amis du Pape (ou ses choix malheureux) (31/7/2018)

Église, homohérésie, des chiffres impressionnants rapportés par un prêtre polonais, le P. Dariusz Oko, spécialiste de la question. L’affaire McCarrick n’est donc que la pointe émergée de l’iceberg (31/7/2018)

Dégradation Une punition radicale pour les pasteurs qui ont fauté. C’est celle exposée ici par Aldo Maria Valli, à appliquer au (désormais ex) cardinal McCarrick (30/7/2018)

Cardinal (!) McCarrick Comment le prélat de 88 ans, figure de proue de l’Eglise catholique aux Etats-Unis, aujourd’hui impliqué ACTIVEMENT dans un répugnant scandale pésophile, a contribué à l’élection de Jorje Mario Bergoglio. Reprise (28/7/2018)

Le triomphe de « l’homohérésie » dans l’Eglise Carlota a traduit le très éloquent (et très inquiétant) constat d’un catholique bolivien très engagé dans la défense de la famille (15/2/2018)

Le lobby gay dans l’Eglise Très dure analyse de Lawrence England, sur son blog <The Bones> après les provocations récurrentes du P. James Martin sur « l’accueil » des homosexuels, et plus récemment le scandale Barros et l’annonce des prédications de Carême pour la Curie (13/2/2018)

Le prédicateur de Carême du Pape Le « poète-prêtre » choisi par François est proche d’une religieuse espagnole qui propage ouvertement une « théologie queer ». Portrait, sur le site <Corrispondenza Romana> (12/2/2018)

Relier les points Le Père Ray Blake met bout à bout, sans commentaires (mais ils s’imposent d’eux-mêmes) un certain nombre de faits objectifs qui mènent tous au même but. Au lecteur de tirer ses conclusions (10/2/2018)