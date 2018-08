La prochaine guerre mondiale gagnée par le binôme Chine-Russie ?

La prochaine guerre mondiale gagnée par Chine-Russie ?

Par Michael Snyder

La plupart des guerres sont gagnées bien à l’avance, et la Russie et la Chine se préparent à gagner la prochaine grande guerre mondiale entre les superpuissances mondiales. Pendant ce temps, l’armée américaine s’est concentrée sur la « lutte contre le terrorisme » et les prévisions de la puissance américaine dans un environnement « post-guerre froide« . Bien sûr, la vérité c’est qu’une nouvelle « guerre froide » a éclaté, la Russie et la Chine l’ont compris et développent tous les deux de nouveaux systèmes d’armes impressionnants.

Malheureusement, nos responsables de la planification militaire semblent penser que la guerre avec la Russie et/ou la Chine est peu probable et, par conséquent, nos forces stratégiques ont vieilli presque au point de devenir obsolètes. En fait, une enquête de 60 Minutes investigation a permis de découvrir que nos forces nucléaires utilisaient encore la technologie des années 1960 et 1970, y compris les téléphones à cadran et les énormes disquettes de 8 pouces.

La plupart des Américains supposent que nous gagnerions facilement un conflit militaire contre la Russie et/ou la Chine en raison de notre « supériorité considérable« , mais dans cet article, vous verrez que ce n’est pas nécessairement le cas.

le bombardier Tu-22M3M

Commençons par la Russie. Plus tôt ce mois-ci, nous avons appris qu’ils ont lancé une nouvelle génération de bombardiers supersoniques…

La Russie a dévoilé sa nouvelle génération de bombardiers d’assaut supersonique de précision, prêts pour des vols d’essai plus tard dans le mois.

Le Tu-22M3M est une « modernisation en profondeur » du Tu-22M3. L’armée de l’air russe en possède une centaine en service et les a largement utilisés dans les missions en Syrie en soutien du régime d’Assad.

Connues sous le nom de « tueurs de transporteurs« , ces énormes bombardiers peuvent parcourir de grandes distances pour atteindre leurs cibles…

le missile Kh-32

Le Tu-22M3M est conçu pour frapper des cibles en mer et au sol à une distance allant jusqu’à 2 200 km (1 367 miles) à l’aide de bombes et de missiles guidés. L’avion modifié possède un cockpit plus confortable, peut voyager sur de plus longues distances et voler plus vite grâce à son moteur plus puissant. Environ 80 pour cent de son électronique a été mis à jour, disent les constructeurs de l’avion.

Il sera également équipé d’un nouvel armement redoutable, à la hauteur de ses capacités. L’avion sera équipé du plus récent missile de croisière antinavire à longue portée, le Kh-32, qui lui permettra d’attaquer de grosses troupes navales, selon le sénateur Viktor Bondarev.

Les nouveaux missiles balistiques intercontinentaux que la Russie a mis au point et qui sont de loin supérieurs à tout ce que les États-Unis possèdent sont beaucoup plus préoccupants. Ce qui suit provient d’ ABC News…

« Le Sarmat est un ICBM lourd destiné à remplacer les missiles vieillissants de l’ère soviétique qui constituent la base de sa dissuasion nucléaire. Le Sarmat, que l’ OTAN a nommé « Satan 2″, est en développement depuis au moins 2011 et on pense qu’il est capable de transporter un nombre plus important d’ogives nucléaires et a une portée accrue.

le Sarmat

Le Sarmat faisait partie de l’arsenal de nouvelles armes nucléaires « invincibles » que le président russe Vladimir Poutine vantait dans un discours prononcé en mars et qui comprenait un missile de croisière à propulsion nucléaire et un missile hypersonique intercontinental« .

Le Sarmat pèse plus de 200 tonnes, il peut voler environ 16 000 milles, et un seul missile est capable de détruire une zone de la taille du Texas. Chaque missile peut transporter 10 grosses ogives nucléaires ou 16 petites, et chacune de ces ogives peut être ciblée indépendamment.

Cela signifie que si un seul missile est lancé, jusqu’à 16 ogives peuvent être dirigées vers 16 cibles différentes.

***

Parlons un peu de la Chine. Les Chinois sont en train de développer des sous-marins robotiques autonomes à l’Intelligence Artificielle qui seront capables d’atteindre des cibles n’importe où sur le globe…

Selon les scientifiques participant à ces projets d’intelligence artificielle, la Chine met au point de grands sous-marins sans pilote intelligents et relativement peu coûteux qui peuvent parcourir les océans du monde pour effectuer un large éventail de missions, de la reconnaissance de l’emplacement des mines, en passant par les attaques suicides contre des navires ennemis.

le sous-marin robotique autonome

à Intelligence Artificielle

Les sous-marins robotiques autonomes devraient être déployés au début des années 2020. Bien qu’ils ne soient pas destinés à remplacer entièrement les sous-marins à commande humaine, ils remettront en question la position avantageuse établie par les puissances navales occidentales après la Seconde Guerre mondiale. Les sous-marins robotiques visent particulièrement les forces américaines dans des eaux stratégiques comme la mer de Chine méridionale et l’océan Pacifique occidental, ont dit les chercheurs.

Comme ils n’ont pas besoin d’équipages humains, ces sous-marins robotiques pourront être exploités à très faible coût.

Et cela fait partie du plan à long terme de la Chine pour être en mesure de gagner une guerre contre les États-Unis. Le mois dernier, des documents chinois qui ont fuité nous ont donné un aperçu de ce qu’ils planifient…

Les documents stipulent :

« Alors que nous ouvrons et étendons nos intérêts nationaux au-delà des frontières, nous avons désespérément besoin d’une protection complète de notre propre sécurité dans le monde entier. »

Ce rapport ajoute qu’une expansion militaire permettra à la Chine de « faire face plus efficacement à une situation, de gérer une crise, de contenir un conflit, de gagner une guerre, de défendre l’expansion des intérêts stratégiques de notre pays de manière globale et de réaliser les objectifs fixés par le parti et le président Xi« .

A ce stade, même la direction du Pentagone admet que l’armée chinoise s’entraîne « pour frapper contre des cibles américaines et alliées« …

Selon un nouveau rapport du Pentagone, la Chine développe activement sa flotte de bombardiers à longue portée et « probablement » l’entraînement de ses pilotes pour des missions ciblant les Etats-Unis. Ce rapport indique :

« Au cours des trois dernières années, l’Armée Populaire de Libération (APL) a rapidement étendu ses zones d’opération de bombardiers sous-marins, acquérant ainsi de l’expérience dans des régions maritimes critiques et s’entraînant probablement à des frappes contre des cibles américaines et alliées« .

Bien sûr, nous ne savons pas tout, et les Russes et les Chinois développent inévitablement des systèmes qui seront une surprise totale pendant la prochaine guerre mondiale.

Par exemple, certains responsables américains spéculent qu’un étrange satellite russe qui se comporte de façon très inhabituelle pourrait être une sorte d’arme…

Un mystérieux satellite russe affichant un « comportement très anormal » a déclenché l’alerte aux Etats-Unis, selon un responsable du Département d’Etat.

Lors d’une conférence en Suisse le 14 août, la secrétaire adjoint Yleem Poblete a déclaré :

« Nous ne savons pas avec certitude ce que c’est et il n’y a aucun moyen de le vérifier ».

Elle craignait qu’il soit impossible de dire si l’objet était une arme ou non.

Pendant ce temps, l’impasse à Washington a engendré une armée qui n’est pas du tout préparée à un conflit entre superpuissances. L’extrait suivant est tiré d’un article récent du Dr. Peter Vincent Pry…

Depuis la guerre froide, les bases de bombardiers stratégiques américaines sont passées de 45 à 3, ce qui facilite grandement la première frappe russe.

Depuis la guerre froide, le nombre de sous-marins balistiques américains est passé de 30 à 40 à 14 aujourd’hui, et il est prévu qu’il passera à 12 dans l’avenir, ce qui suffira à soutenir les patrouilles quotidiennes de seulement 4 à 6 bateaux pour décourager les attaques surprises.

Les ICBM (missile balistique intercontinental) modernes de la Russie ont des combinaisons de précision qui leur permettent de faire une première frappe surprise en détruisant tous les bombardiers, ICBM et sous-marins américains au port (de la moitié à deux tiers de tous les sous-marins).

(de la moitié à deux tiers de tous les sous-marins). La Russie a mis au point des armes nucléaires de troisième génération, telles que des ogives Super-EMP, qui pourraient paralyser les forces nucléaires américaines , y compris les C3 stratégiques nécessaires pour que tout sous-marin américain survivant en mer puisse riposter.

, y compris les C3 stratégiques nécessaires pour que tout sous-marin américain survivant en mer puisse riposter. La Russie a au moins dix fois plus d’armes nucléaires tactiques et au moins deux fois plus d’armes nucléaires.

un missile balistique intercontinental (ICBM)

Si nous continuons dans cette voie, il est tout à fait possible qu’un jour les Russes ou les Chinois puissent conclure qu’une première frappe surprise sur les États-Unis est possible et qu’une guerre nucléaire est tout à fait gagnable.

Et cela pourrait être particulièrement vrai pour les Russes, car ils ont les systèmes antimissile les plus avancés de toute la planète et peuvent facilement gérer à peu près tout ce que nous pouvons leur lancer.

Les décisions qui sont prises en ce moment pourraient en fin de compte déterminer qui gagnera la prochaine guerre, et à l’heure actuelle, les États-Unis ne font pas des choix très judicieux.

article originel : Russia And China Are Developing Impressive New Weapons Systems As They Prepare For War Against The United States

traduit par Pascal, revu par Martha pour Réseau International