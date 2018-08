La Hyre et le tuk tuk (oui bus) français ; entre transports publics et misère cradingue. Le langage « peuple » masque une crétinisation et une tiers-mondisation sans égale.

Il faudrait faire une étude approfondie des moyens de transports « francé », sémiotiquement et sociologiquement, le transport n’est pas en mal de slogan creux et insipides bobos dont notre époque si sympa se fait la championne et la porte-parole, n’est pas bobby lapointe qui veut.

Derrière cet appauvrissement général du langage et de la réclame, se cache sournoisement l’appauvrissement du pékin.

Le Francé d’aujourd’hui (c l’ortograf dé jeun’) bien appauvri culturellement et financièrement est une proie facile, le pigeon idéal du marketing 2.0. On le tutoie, car il n’est pas digne de respect et on le fait voyager aux horaires que l’on veut et quant on veut, sinon, c’est la punition : « c’est le tarif » dit-on.

La France pourtant est un petit pays, bien quadrillé par les moyens de transports : routes, autoroutes, trains, lignes à grande vitesse, aéroports etc…

Pourtant il vaut mieux ne pas lui expliquer pourquoi il payera moins cher son billet d’avion pour voyager en Europe que pour aller dans une ville voisine en train, pour peu qu’il ne s’y soit pas prix (sic) deux mois à l’avance, ou encore à la dernière minute, histoire de bien montrer sa fragilité comme ilote de la cité-monde.

Ce sous-citoyen, homme de deux-mains, est sous-contrôle total, il parle, écrit en globiche: moitié francé-moitié anglé (et pense et s’exprime donc en l’état), il est connecté de partout comme autant de laisses, mais ô comble de la modernité, la laisse est « sans-fil ». Son espérance de vie hors connexion est en l’occurrence très basse, la batterie se déchargeant très vite, c’est l’obsolescence programmée, en comme un malheur n’arrive jamais seul, ses performances sont bien au deçà des ès-pets-rances : il est très long à se mettre en marche (à bientôt 30 ans il est encore étudiant) et il n’atteindra pas l’âge de la retraite.

Bref il fallait s’en occuper, la prendre à bras le corps notre vigoureuse jeunesse, ainsi, non content de bien lui montrer qu’il n’aura dorénavant plus les moyens de voyager en train à un prix abordable, lui qui n’a pas de voiture, on lui invente tout de go, de nouveaux moyens de transports à son image le Low Cost, le voyage à bas coût, l’ultime rabais. Le piètre voyage type pour le pauvre « type », sinon il reste la télé. Circulez, il n’y a vraiment plus rien « avoir ».

Avoir, oui dans la société d’ultra-consommation, le seul vrai pouvoir, même somme toute relatif, c’est le pouvoir d’achat. Et pour donner l’illusion du pouvoir et de la mobilité-liberté qui en résulte, le lau-côste a été créé. C’est le palliatif du voyage, le placebo du transport. Le train ce n’est pas pour toi, la voiture non plus (reste le co-voiturage pour les égoïstes qui veulent se servir de leur voiture au risque de polluer la planète avec son impact carbone déraisonnable, on attend fébrilement le co-habitage de l’appartement communautaire connecté 2.0, version loft-story accessible), tu devras voyager des heures dans un bus bondé, mariné, a des prix évolutifs, mais avec la clim et (un peu de) wifi gratuit, ah oui ça change tout en effet…

C'est tout de suite attrayant, il y a même des prises USB, c'est déjà le futur. Et pour faire passer la pilule, on n'a pas de chauffeur dans les ouibus mais des « Capitaines » (si si https://fr.ouibus.com/capitaine-ouibus)

bref nous sommes « à bord », la durée du trajet d'une ville de province à la capitale fait même penser à un long courrier, ah goût du voyage quand tu nous tiens…

Et on fait tout pour lui faire voir du pays, surtout des autres pays, des fois qu'il obtienne un diplôme, il faudra bien qu'il aille chercher du travail ailleurs, donc autant lui donner le goût de l'exotisme et de l'étranger

Et on fait tout pour lui faire voir du pays, surtout des autres pays, des fois qu’il obtienne un diplôme, il faudra bien qu’il aille chercher du travail ailleurs, donc autant lui donner le goût de l’exotisme et de l’étranger, en Oui-bus donc un Paris-Amsterdam un lundi va de 19 à 25 euros pour (entre 7h et 9h de trajet), tandis qu’un Paris-Bordeaux va de 15 à 45 euros pour la même date (mais entre 7h et 11h de trajet !!!). « Ouvrons le champ des possibles » ce n’est pas une pub pour un moyen de transport, mais pour les biscuits LU).

Autrement dit, citoyen ne reste pas trop attaché à ton pays, ne va pas voir tes proches, ne retourne pas dans les lieux de ton enfance, c’est trop cher, passe ton chemin et va plus loin, toujours plus loin _ hors sol.

La France se tier-mondise toujours un peu plus, et l’on nous fait passer cela pour la modernité et le monde de demain, au delà de l’infantilisation honteuse de ce nouveau marketing « oui-bus », « oui-go » oui-sncf (entre Oui-oui et Ouija sans doute) à Paris fleurissent les pousse-pousse, tuk-tuk et autres rickshaw et la mafia qui va avec, le low-cost à besoin d’ilotes et d’esclaves, alors si en plus les indigènes viennent chez nous avec leur culture et leurs mode de transports, alors plus besoin de voyager…

L’esprit de notre époque est des plus exécrables, il vous ferait croire que c’est bien d’être un ilote et que tout le monde vous envie. La réalité n’a jamais été aussi sordide mais avec le packaging virtuel ça tient, plus besoin de laisse et de collier, l’instinct grégaire post-moderne veut que l’on soit tous reliés les uns aux autres comme dans une fourmilière, tout ce que nous faisons devient un message, un stimulus qui fait fonctionner ce monde et fait sa raison d’être.