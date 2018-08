-La moitié du pays sous anti-dépresseurs, anxiolytiques, benzodiazépine, neuroleptiques, opiacés etc., etc.



-Une majorité du pays à recours à des stupéfiants illicites pour « tenir le coup ».



-En moyenne 4 heures de télé mainsteam par français, avec pour certains une télé dans chaque pièce, BFM, Pujadas et autre guignoleries H24.



-Tissus social en charpie : le message subliminales des médias : éliminez vous les uns les autres (The Voice/télé-réalité/Kho Lanta etc etc) et culture de la compétition à outrance. Sans parler des jeux vidéos. Les gens n’ont jamais été aussi malveillants avec leur prochain.



-Paupérisation / acculturation des masses : On ne sait plus ni lire, ni écrire, ni compter ni… nager (550 noyades cette année dont 125 décès, du jamais vu.)



NON PAS 550 ET 125 LECTEUR MAIS 1758 ET 373 !!!

-Niveau de l’éducation bien plus désastreuse que ce que disent les statistiques : comment un ignorant peut-il se révolter ?



-Consommation d’alcool a son plus haut niveau historique, en particulier chez les jeunes



-Par peur de disqualification sociale, de marginalisation, de perte d’emploi, de sortie de route de la norme assénée par les médias, le show bizz, aucune contestation publique ne transpire.



-Toute tentative de dissidence est assimilée à du « fascisme », avec les conséquences qui vont avec : la pensée unique fait son oeuvre à plein régime.



-Corruption massive des élites (corruption surtout intellectuelle, à la limite leur enrichissement personnel c’est rien à côté de leur malhonnêteté), etc etc.



Une petite anécdote au passage: une DRH d’une grosse PME me donne rendez vous. Elle me donne l’adresse, dans la foulée je regarde sur Gmaps. Je lui dit alors « ha oui, vous êtes plein ouest du centre ville . Sa réponse : « heu.. je sais pas… » J’ai vérifié après sur plusieurs personnes (patron d’un bar tabac pmu, étudiants, adjoint de sécurité…) les gens ne savent plus à quoi correspondent les poins cardinaux. (et le mot « boussole » n’est pas dans leur dictionnaire.) Par ailleurs j’ai pu remarque que des étudiants en master ne savaient pas calculer un simple pourcentage type 75%, autrement dit trois quarts, autrement dit ne savent pas faire une règle de trois. Une amie qui a obtenu une double licence doit utiliser une calcuette pour faire une multiplication par 10, qui consiste a ajouter un zéro au nombre multiplié. Et la liste est encore longue.