« … De la même façon, l’Américain, dont on sollicite, à toute heure du jour, la raison et la liberté, met son point d’honneur à faire ce qu’on lui demande : c’est en agissant comme tout le monde qu’il se sent à la fois le plus raisonnable et le plus national, c’est en se montrant le plus conformiste qu’il se sent le plus libre. »

« J’en ai dit assez, j’espère, pour faire comprendre comment le citoyen américain est soumis, de sa naissance à sa mort, à une force d’organisation et d’américanisation intense, comment il est d’abord dépersonnalisé par un appel constant à sa raison, à sa liberté et comment, lorsqu’il est dûment encadré dans la nation, par des organisations professionnelles et par les ligues d’édification morale et d’éducation, il récupère soudain sa conscience de lui-même et son autonomie de personne ; libre à lui de s’échapper vers un individualisme presque nietzschéen que symbolisent les gratte-ciel dans le ciel clair de New York. De toute façon, ce n’est pas, comme chez nous, l’individualisme mais le conformisme qui est à la base : la personnalité doit se conquérir, elle est une fonction sociale ou l’affirmation de la réussite. »

Sartre, Situations, III, cité par Philippe Grasset.

http://www.dedefensa.org/article/lamericain-vu-par-sartre