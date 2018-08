Parisien, il n’y a plus de place au ciel ni au Père Lachaise, il t’en restera toujours dans le métro : « Flectere si nequeo superos acheronta movebo »

Enéide, VII, 341

J’agiterai les enfers si j’échoue au ciel.

Si la ville de Paris a des atouts aux yeux de ces cadres, comme la vie culturelle, l’accessibilité rapide à tous les services et l’intérêt de leur travail, cela ne suffit pas à leur bien-être : ils sont 55 % à se déclarer non satisfaits de leur vie actuelle.

Le coût de la vie, trop chère pour 77 % d’entre eux, constitue leur première récrimination. Le temps de transport en fait également partie : en moyenne, c’est plus d’une heure et demie quotidienne pour près de la moitié d’entre eux (49 %), qu’ils sont 56 % à trouver excessif.

Viennent ensuite dans leurs reproches, le manque de proximité avec la nature (54 %), l’environnement dégradé (48 %) et les problèmes de logement (48 %). Parmi les plus mécontents figurent les cadres qui vivent et travaillent en banlieue : ils représentent 57 % des insatisfaits alors qu’ils constituent seulement 33 % de l’échantillon de total de personnes interrogées. Les cadres franciliens s’accordent par ailleurs pour dire qu’ils trouvent les Parisiens stressés (94 %), désagréables (61 %) et hautains (60 %).

