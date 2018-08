@realDonaldTrump NASDAQ has just gone above 8000 for the first time in history! Bill Bonner sort le quand même cadenas et remet le Donald à sa place…

Comment Bill Bonner, qui se goure sur la bourse depuis dix ans maintenant, annonce la fin du monde, explique bulle, dettes, et entend remettre The Donald à sa place…

Donald Trump a augmenté les dépenses militaires de 52 milliards de dollars ; il a accordé aux élites des réductions d’impôts considérables ; il n’a rien fait pour « assainir le marigot » ni menacer la puissance ou les privilèges du Deep State.

Au contraire : il étend ses pouvoirs grâce à de nouvelles initiatives (comme la guerre commerciale) qui représentent pour le chef de l’exécutif autant d’opportunités de faire n’importe quoi.

Pourtant, les élites du Deep State sont déterminées à le faire tomber. Trump est considéré comme vulgaire, peu fiable et embarrassant.

Les Américains ne perdent pas au déficit commercial ; ils y gagnent.

Ils envoient 800 milliards de dollars d’argent bidon à l’étranger tous les ans… et ils obtiennent des voitures, des grille-pain, des couvertures et des téléphones portables en retour. Taxer ces marchandises ne fait qu’augmenter les prix pour les consommateurs américains.

L’économie réelle ne produit pas assez pour payer ces dettes – pas avec des taux d’intérêt normaux. Elles ne peuvent être prolongées – et encore, tout juste – qu’en continuant d’ajouter de plus en plus de crédit au système.

A présent, en toute ignorance, le « gars à taux d’intérêt bas » de la Maison Blanche menace le fragile équilibre qui maintient les taux d’intérêt au plus bas… et empêche 250 000 milliards de dollars de dette mondiale de s’effondrer.

Si les Chinois ne peuvent pas vendre à profit… ils ne peuvent pas non plus acheter de matières premières auprès d’économies du monde entier

Les Etats-Unis ont acheté des choses avec de l’argent factice. Les Chinois ont utilisé cet argent pour construire une gigantesque économie menée par l’exportation. A présent, tout le monde est en surcapacité et surendetté. Lorsque l’argent factice cessera de circuler, tout explosera.

C’est là un danger si clair et imminent que nous nous attendions à ce que le président recule. Nous pensions qu’une éminence grise du Deep State lui « en toucherait un mot ». Mais visiblement non…

Le Donald accusera la Fed. Il insistera pour qu’elle agisse immédiatement pour baisser les taux (Erreur n°3).

Mais la Fed est aussi légalement tenue de lutter contre l’inflation, qui est désormais plus élevée que le taux directeur.

Incapable de résister à la pression de Trump… et sans idée claire de ce qu’elle fait… nous prédisons que la Fed fera l’Erreur n°4 : elle luttera contre le ralentissement avec des taux profondément négatifs, promettant de s’occuper de l’inflation plus tard, pendant que l’administration creuse radicalement le déficit.

L’Erreur n°4 n’est pas neuve. Le Zimbabwe, le Venezuela, l’Argentine, le Brésil – tous en ont utilisé une version. Elle fait toujours plus de mal que de bien, mais elle est toujours passionnante. Distrayante. Vertigineuse.

Assurez-vous d’être en position d’en profiter : vendez vos actions et obligations. Déménagez à la campagne. Plantez un potager dans votre jardin.

http://la-chronique-agora.com/trump-guerre-fed/