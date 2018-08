Aquarius : comment le grand Pompée soumit la piraterie en Méditerranée (par le grand Plutarque)

Comment le Grand Pompée soumit gentiment les pirates

Les vies parallèles de Plutarque sont restées longtemps le livre de chevet de tous les grands hommes qui ont vécu ; ce n’est pas un hasard. Il faut lire et relire cette prose laconique, philosophe, sensible, astucieuse, si riche d’informations, et qui a servi à modéliser et programmer militairement l’esprit et les actions de trop nombreux politiques, guerriers – ou à détromper l’ennui des amateurs.

J’ai choisi Pompée, et le passage incroyable de la guerre contre les pirates. Qu’on en juge plutôt : Plutarque décrit la Méditerranée comme on le ferait de nos banlieues, de la Somalie ou de nos chères îles Caïman.

« Dans la suite, les Romains, occupés par leurs guerres civiles, et qui se livraient entre eux des combats aux portes de Rome, laissèrent la mer sans défense. Attirés insensiblement par cet abandon, les pirates tirent de tels progrès, qu’ils ne se bornaient plus à assaillir ceux qui naviguaient ; ils ravageaient les îles et les villes maritimes. Déjà même des hommes riches, distingués par leur naissance et leur capacité, montaient sur des vaisseaux corsaires et se joignaient à eux : il semblait que la piraterie fût devenue un métier honorable, et qui dût flatter l’ambition. »

La piraterie était tendance, à la mode ! Voyez ce que cela donne au temps de Pompée ; la simple évocation des pirates fait monter les prix, c’est comme ça ! Et celle de Pompée ?

« Le prix des denrées baissa incontinent ; et le peuple satisfait en prit occasion de dire que le nom seul de Pompée avait déjà terminé la guerre. »

Pompée a été surnommé le grand. Il a raté la guerre civile, et c’est sans doute dommage. Car pendant que César martyrise notre Gaule, voici comment il s’arme de sociologie et de patience avec ces damnés pirates :

« Quelques-uns de ces pirates, qui, réunis ensemble, écumaient encore les mers, eurent recours aux prières : il les traita avec douceur ; maître de leurs vaisseaux et de leurs personnes, il ne leur fit aucun mal. Cet exemple fit concevoir aux autres d’heureuses espérances : ils évitèrent les lieutenants de Pompée, et allèrent se rendre à lui avec leurs enfants et leurs femmes. II leur fit grâce à tous, et se servit d’eux pour dépister et prendre ceux qui se cachaient encore parce qu’ils se sentaient coupables de crimes indignes de pardon. »

Il leur fait porter le poids de leur culpabilité, il leur fait déposer les armes ! Certes, il faut tirer quelques coups de feu, mais juste pour la forme.

« Les plus nombreux et les plus puissants avaient mis en sûreté leurs familles, leurs richesses, et la multitude inutile, dans des châteaux et des forteresses du mont Taurus… ils attendirent Pompée, qui s’avançait sur eux à toutes voiles. Battus dans le combat, ils se renfermèrent dans la ville, dont Pompée fit le siège. Ils finirent par demander à être reçus à composition, et se rendirent, eux, les villes et les îles qu’ils occupaient, et qu’ils avaient si bien fortifiées qu’elles étaient difficiles à forcer, et presque inaccessibles. »

Après Pompée invente la réhabilitation. Il faut renvoyer les pirates à la terre pour en faire de bons colons. Tout n’est qu’une question de culture ; l’homme est bon par nature, et il faut juste le mettre à sa juste et bonne place pour en presser toute la bonté et l’excellence que certains sceptiques et envieux (βασκαίνοντες) ont niée.

« Ce fut là le terme de la guerre ; et il n’avait pas fallu plus de trois mois pour que tous les pirates disparussent de la mer. Réfléchissant que l’homme n’est pas, de sa nature, un animal farouche et insociable, il résolut de transporter les prisonniers loin de la mer, dans l’intérieur des terres, et de leur inspirer le goût d’une vie paisible, en les accoutumant au séjour des villes ou à la culture des champs ».

On se demande comment les pauvre habitants reçurent ces envoyés de la bienfaisance de Pompée. Mais on reconnaîtra assurément certains de nos contemporains (et contemporaines) dans cette belle geste humanitaire.