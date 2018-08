Suicide américain, lune antisystème ou grande intuition ? Par Dimitri Orlov

Suicide américain, faux espoir ou grande intuition ? Par Dimitri Orlov

Nous regardons Trump qui impose des sanctions pays après pays, rêvant d’éradiquer le déficit commercial structurel de son pays avec le reste du monde. Nous observons à peu près tous les jours, le Congrès américain se surpasser pour tenter d’imposer les sanctions les plus sévères à la Russie. Les habitants de la Turquie, pays clé de l’OTAN, brûlent littéralement des dollars américains et brisent leurs iPhones en pleine crise. Confrontés à une nouvelle série de systèmes d’armements russes et chinois qui neutralisent largement leur capacité à dominer le monde militairement, les États-Unis établissent de nouveaux records en ce qui concerne leurs dépenses de défense manifestement excessivement lourdes et inefficaces.

Pour servir de toile de fond à cette frénésie du complexe militaro-industriel, les talibans progressent régulièrement en Afghanistan, contrôlant désormais la moitié du territoire et s’apprêtant à « réduire à néant » les efforts occidentaux dans cette guerre, comme une répétition du Vietnam, la plus longue guerre américaine. Une liste de plus en plus longue de pays devrait ignorer ou compenser les sanctions américaines, en particulier les sanctions contre les exportations de pétrole iranien. Moment clé, le ministre des Finances de la Russie a récemment déclaré le dollar américain « peu fiable ». Pendant ce temps, la dette américaine continue de grimper, son plus gros acheteur étant déclaré comme un « Autre » mystérieux, voire totalement inexistant.

Bien que cela puisse sembler être des manifestations de nombreuses tendances différentes dans le monde, je crois qu’il est possible de démontrer qu’il s’agit là d’une seule chose : les USA, le suzerain impérial du monde, se tiennent sur une corniche et menacent de sauter, tandis que leurs vassaux, beaucoup trop nombreux pour être mentionnés, se tiennent debout en bas et crient « S’il vous plaît, ne sautez pas !». Bien sûr, la plupart d’entre eux seraient parfaitement heureux de voir le suzerain plonger et se manger le trottoir. Mais voici le point clé : si cela devait se produire aujourd’hui, cela provoquerait des niveaux inacceptables de dommages collatéraux politiques et économiques dans le monde entier. Cela signifie-t-il que les États-Unis sont indispensables ? Non, bien sûr que non, personne ne l’est. Cependant, il faudra du temps et de l’énergie pour s’en passer, et pendant que le processus se déroule comme prévu, le reste du monde est obligé de le garder en vie, même si cela est improductif, stupide et dégradant.

Ce que le monde doit faire, le plus rapidement possible, est de démanteler le centre impérial, qui se trouve politiquement et militairement à Washington, et à New York et Londres pour la partie financière, tout en sauvant d’une manière ou d’une autre le principe de l’Empire. Vous pourriez vous exclamer : « Quoi ? L’impérialisme n’est-il pas maléfique ? ». Bien sûr qu’il l’est, mais les empires permettent une production efficace et spécialisée et un commerce efficace et sans entrave sur de grandes distances. Les empires font toutes sortes de choses mauvaises, jusqu’au génocide, mais ils fournissent également des règles du jeu équitables et une méthode pour empêcher que les griefs mineurs ne dégénèrent en conflits tribaux. exportant de l’inflation tout en anéantissant toute personne qui tente de se soustraire au système du dollar américain.

(…)

À moins que vous ne pensiez que les États-Unis ne sont pas un empire en cours d’effondrement, considérez ce qui suit. Le budget de la défense des États-Unis est plus important que celui des dix pays suivants réunis, mais les États-Unis ne peuvent pas triompher, même en Afghanistan, un pays rachitique militairement. (C’est parce qu’une grande partie de son budget de défense est trivialement volée.) Les États-Unis ont quelque chose comme un millier de bases militaires, essentiellement des garnisons, sur la planète entière, mais sans effets connus. Ils revendiquent la planète entière comme leur domaine : peu importe où vous allez, vous devez toujours payer des impôts sur le revenu aux États-Unis et êtes toujours soumis aux lois américaines. Elles contrôlent et manipulent les gouvernements dans de nombreux pays du monde, en visant toujours à les transformer en satrapies gouvernées par l’ambassade des États-Unis, mais avec des résultats allant de peu rentables à embarrassants et même mortels. Ils échouent maintenant à pratiquement toutes ces choses, menaçant la planète entière de sa disparition prématurée.

Ce que nous observons, à tous les niveaux, est une sorte de chantage : « Faites ce que nous disons, ou on vous retire l’empire ! ». Le dollar américain disparaîtra, le commerce international cessera et un âge sombre s’abattra, forçant tout le monde à peiner en cultivant la terre pendant un millénaire tout en devant gérer des conflits futiles et interminables avec les tribus voisines. Aucune des anciennes méthodes de maintien de la domination impériale ne fonctionne ; il ne reste plus qu’une menace de chute et un énorme gâchis pour le reste du monde. Le reste du monde est maintenant chargé de créer rapidement une situation où l’Empire des États-Unis peut bénéficier d’un coup de grâce en toute sécurité, sans causer de dommages collatéraux, et c’est une tâche énorme.

Ce que tout le monde semble vouloir, c’est un empire mondial, humble, à petit budget et coopératif, sans toute la corruption et avec un militarisme beaucoup moins agressif. Il faudra du temps pour le construire, et les ressources pour le faire ne peuvent venir que d’un seul endroit : du saignement progressif des USA et de l’UE. Pour ce faire, les rouages ​​du commerce international doivent continuer à tourner. Mais c’est exactement ce que tentent d’empêcher tous les nouveaux tarifs et sanctions, les ragots et les provocations politiques : un navire chargé de soja fait maintenant des cercles dans le Pacifique au large des côtes chinoises ; des poutres en acier rouillent sur un quai en Turquie…

Mais il est douteux que ces tentatives fonctionnent. L’UE a été trop lente pour reconnaître à quel point sa dépendance à l’égard de Washington est pernicieuse et cela prendra encore plus de temps pour trouver des moyens de s’en libérer, mais le processus a clairement commencé. Pour sa part, Washington est à court d’argent, et comme ses agissements actuels auront tendance à faire que l’argent se raréfiera encore plus vite qu’il ne le ferait autrement, les gars à Washington vont sentir la douleur passer, ce qui les forcera à un changement de cap. En conséquence, tout le monde ira dans la même direction : vers un effondrement impérial lent, régulier et contrôlable. Tout ce que nous pouvons espérer, c’est que le reste du monde parvienne à se réunir et à construire au moins l’échafaudage d’un remplaçant impérial fonctionnel à temps pour éviter de sombrer dans un nouvel âge sombre post-impérial.