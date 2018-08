Macaron, il y a les Français de souche et le gaulois qui en tient une couche !

Laurent Wauquiez, l’« opposant » de droite (libérale) au macronisme (libéral) a réagi sur Europe 1. Pour lui, comparer les Français aux Gaulois est une « caricature », ce qui prouve que lui non plus n’a pas vraiment compris le sens de l’histoire de France, sauf quand il évoque « Astérix ». Quant à la « journaliste », on préfère rester polis…

« Il l’avait fait en Roumanie. En Grèce, il avait qualifié les Français de “fainéants” et maintenant, devant la reine du Danemark, il nous caricature en “Gaulois réfractaires”. Ça n’est pas à la hauteur du rôle d’un président de la République. »

Cette petite polémique de rentrée aura eu au moins un effet bénéfique : celui de faire comprendre au peuple français la trahison de « ses » élites – politiques ou médiatiques – anglo-saxonnisées jusqu’à l’os.