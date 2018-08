« Lamartine se crève, dit-on. Je ne le pleure pas (je ne connais rien chez lui qui vaille le Midide Leconte [de Lisle]). Non, je n’ai aucune sympathie pour cet écrivain sans rythme, pour cet homme d’État sans initiative. C’est à lui que nous devons tous les embêtements bleuâtres du lyrisme poitrinaire, et lui que nous devons remercier de l’Empire : homme qui va aux médiocres et qui les aime. »

[6 avril 1853]