“The level of hatred, the level of anger is unbelievable… The Donald et la guerre incivile à venir et à finir…

Les passages principaux de l’intervention de Trump sont d’une force et d’une précision inaccoutumées pour lui, dont le discours est d’habitude plutôt véhément, désordonné, mêlant plus ou moins volontairement des arguments contradictoires…

« Le niveau de haine et de colère est absolument incroyable de puissance. Cela est dû en partie aux choses que j’ai faites pour vous, et pour moi et ma famille, et comme je les ai faites… Cette élection du 6 novembre est beaucoup plus un référendum, et non seulement sur moi, c’est un référendum sur votre religion, c’est un référendum, sur la liberté de parole et le Premier Amendement.

« Si le GOP [parti républicain] perd, ils pulvériseront tout ce que nous avons fait, et ils le feront vite et violemment, et très violemment. Il y a de la violence partout. Si vous regardez les Antifa et d’autres groupes du même genre, – ce sont des gens très violents. »

Ayant une assistance composée de personnalités religieuses, Trump a évidemment insisté sur cet aspect des événements en cours et des possibilités de violence à l’occasion et après ces élections. Le cas est en effet connu que cette gauche ultra qui est à la fois hors des structures politiques normales, à la fois soutenue indirectement par le parti démocrate, et ouvertement par la gauche de ce parti, a une très forte composante anti-chrétienne, ce que Trump a symbolisé à sa manière bien entendu : « Vous vous trouvez à une élection de perdre à, peu près tout ce à quoi vous tenez… Des petites choses comme ceci : “Joyeux Noël”, vous voyez ? Vous ne pourrez plus dire “Joyeux Noël”… » Michael Snyder, qui rend compte de cette intervention de Trump sur son site AmericanDream.orgle 28 août, commente : « Et même s’il est assez improbable que nous perdions le droit de dire “Joyeux Noël” dans un temps rapproché, la vérité est que nous allons voir rapidement l’érosion de nos libertés religieuses » à l’occasion de ces élections, dans tous les cas si les démocrates l’emportent, – sans d’ailleurs qu’il s’agisse d’une condition décisive.

Snyder : « À un peu plus de deux mois seulement des élections de mi-mandat, je pense que le président Trump commence à se rendre compte de la gravité de la situation. Les républicains pro-Trump ont perdu dans les primaires en Arizona, en Idaho et ailleurs. Les candidats démocrates recueillent beaucoup plus d’argent que les candidats républicains, et la gauche a beaucoup plus d’énergie et d’enthousiasme que la droite en ce moment. »

« Finalement, l’élimination de Trump ne changerait pas grand’chose, observe Snyder… Au point où l’on en est, il n’existe aucun conservateur que la gauche accepterait à la Maison-Blanche, et il y en a beaucoup à droite qui ne supporterait pas un progressiste comme président. L’Amérique approche rapidement du point d’être totalement ingouvernable et, quel que soit le vainqueur en novembre, il est très probable que nous verrons très vite apparaître les premiers signes de cette évidence dans nos rues. »

