Allez Donald !, par Bill Bonner : « La majeure partie du PIB se compose des dépenses de consommation. Donnez aux consommateurs plus de dollars bon marché et le PIB grimpera…Les ménages américains devaient environ 6 milliards de dollars en 1998. Aujourd’hui, ce chiffre atteint les 15 000 milliards de dollars. »

Nous avons de nouveaux drones ici ou là. Et plus d’agents de sécurité tripotant nos sous-vêtements. On nous dit que l’économie US se développe (les dollars circulent) à un rythme tout à fait correct. Et il y a abondance d’emplois mal payés et à temps partiel pour ceux qui en veulent.

Mais nous (les consommateurs) devons, individuellement, plus d’argent que jamais. En raison de la dette fédérale, nous devons aussi collectivement plus d’argent que jamais. Et nos salaires baissent.

Parallèlement, les plus grands bénéficiaires de la baisse d’impôts sont les entreprises, qui devraient profiter d’environ 1 400 milliards de dollars d’économies fiscales.

Cependant… au lieu d’investir cet argent dans des améliorations, des formations, des emplois et de la production, Goldman Sachs rapporte que les entreprises en consacrent la majorité à racheter leurs propres actions… pour la somme record de 1 000 milliards de dollars cette année.

Les autorités ont compensé leur baisse de revenus en empruntant aux futures générations de consommateurs et de contribuables – sans préciser qui, quand ou comment la dette serait remboursée.