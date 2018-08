Bilan de la Guerre des Gaules pour les Gaulois réfractaires : un tiers de morts, un tiers d’esclaves, un tiers de déportés. Un quatrième tiers de satisfaits !

César, en conquérant la Gaule, entre dans le panthéon des grands conquérants romains. Il est aimé par la plèbe de Rome qui, avec sagesse, bénéficie de divers avantages tirés du butin de la guerre. Le Sénat et Pompée craignent maintenant le proconsul romain, qui possède des légions aguerries par cette longue guerre, et une clientèle imposante en Gaule, des deux côtés des Alpes. Principalement, César sort de la guerre très riche et très influent, et c’est la base qui relance la guerre civile à Rome. Suétone écrit « Dans la Gaule, il pilla les chapelles particulières et les temples des dieux, remplis d’offrandes ; et il détruisit certaines villes plutôt pour y faire du butin qu’en punition de quelque faute. Ce brigandage lui procura beaucoup d’or, qu’il fit vendre en Italie et dans les provinces, à raison de trois mille sesterces la livre »a 94. Alors que la République romaine est déjà en proie aux dissensions civiles depuis l’époque des Gracques, la Guerre des Gaules rompt l’équilibre qui s’est créé après la dictature de Sylla.

Militairement parlant, César a fait une véritable entreprise, décrite dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules (De bello gallico), une œuvre où sont concentrée les compétences et capacités militaires et narratives du général romain. Il y décrit les événements, les faits, les batailles, les campagnes102, et bien sûr, cela du point de vue romain. Nous ne savons que peu de chose, voire rien du tout, de ce qu’a été pour les populations celtes cette guerre qui, en fin de compte, met fin à leur liberté. Jules César fait déporter un million de Gaulois dans toute l’Italie. Jules César lui-même estima que durant les dix années que dura cette campagne, la Gaule aura perdu plus d’un million d’habitants. Pline l’Ancien, à la suite des calculs mêmes de César, parle de 1 192 000 mortsa 90. Les chiffres réels peuvent être inférieurs ou équivalents. Pour l’histoire, cette conquête reste une guerre terrible, durant laquelle deux peuples luttent pendant plus d’une décennie, faisant preuve de cruauté de part et d’autre.

La Gaule doit également payer un énorme tribut. Des centaines d’agglomérations ont été détruites et des milliers d’habitants ont été réduits en esclavage.

