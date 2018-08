Cassien et le régime chrétien (II)

Cassien et la diète très sage et chrétienne (suite)

En parlant à ses moines orientaux, Cassien nous parle comme personne. Il ordonne le rituel alimentaire. Rien entre les repas !

« Le religieux qui désire livrer ces combats intérieurs doit d’abord s’imposer pour règle de ne pas se laisser aller au plaisir de boire et de manger, et de ne jamais rien prendre hors le réfectoire, avant ou après l’heure des repas de la communauté. Qu’il garde la même règle pour le temps destiné au sommeil. Il faut éviter ces deux fautes avec le même soin que l’impureté »

Résister à son frigidaire, à son placard aux biscuits… Ici Cassien dit tout sur la riposte graduelle :

« En effet, celui qui ne sait lutter contre les tentations de la gourmandise, comment pourrait-il éteindre les ardeurs de la concupiscence ? Celui qui ne peut réprimer des passions qui sont petites et visibles, comment aurait-il la sagesse de vaincre celles qui sont cachées et qui brûlent loin du regard des hommes ? Ce sont les passions et les désirs qui montrent la force de l’âme, et lorsqu’elle se laisser surmonter par les plus faibles tentations, comment triompherait-elle des plus fortes ? C’est à la conscience de chacun de le dire. »

Ensuite Cassien cultive la comparaison du corps et de l’âme. La médisance est ainsi comparée à un bien sale aliment :

« L’âme aussi a des aliments qui lui nuisent, et quand elle en est trop chargée, elle n’a pas besoin d’autre nourriture pour tomber d’elle-même dans l’impureté. La médisance est un de ces aliments qui la tente. »

L’homme intérieur doit accompagner m’homme extérieur (rappelons que pour Paul le corps est un temple : ναὸς Θεοῦ ἐστὲ, σῶμα ὑμῶν ναὸς) :

« Pendant que l’homme extérieur jeûne, il faut que l’homme intérieur s’abstienne aussi des aliments qui peuvent lui nuire ; c’est lui surtout qui doit être pur pour se rendre digne de recevoir le Christ comme le recommande l’Apôtre : « C’est dans l’homme intérieur que le Christ doit habiter pour la foi dans vos cœurs » (Éph 3, 17). »

Les privations n’ont de sens que spirituel…

« Nous devons donc bien comprendre que les privations du jeûne corporel ont pour

but de nous faire parvenir à la pureté du cœur. »

Cassien rappelle les trois sortes de gourmandise, excès, anticipation, gourmet attitude :

« Il y a trois sortes de gourmandises. La première nous fait devancer l’heure du repas fixée par la règle ; la seconde nous fait manger avec excès toute sorte de nourriture ; la troisième nous fait rechercher des mets plus délicats et plus nourrissants. Un religieux doit opposer à ces trois gourmandises une triple résistance. »

Il reprend son argument massue : il ne faut pas exagérer.

« Nous avons remarqué, au contraire, que ceux qui dépassent la règle et se privent de pain pour ne manger que des fruits et des légumes, n’étaient pas les religieux les plus recommandables, et n’avaient pas reçu le don de science et de discrétion. »

Les lois de l’hospitalité sont sacrées entre frères, et fondées à mettre fin au jeûne :

« Lorsqu’il vient, par exemple, des frères nous visiter, il vaut mieux pratiquer la charité et l’hospitalité, que montrer une fidélité scrupuleuse dans son abstinence ».

Un grand maître (ici je me crois dans mes films japonais préférés avec des maîtres zens durs comme des lames) :

« Le jeûne sans doute est utile et souvent nécessaire, c’est cependant une offrande que nous faisons librement, tandis que remplir les devoirs de la charité, est un précepte formel et absolu. Je reçois en vous le Christ même, et je dois bien le traiter. Après votre départ, il me sera facile de compenser par un jeûne plus sévère l’adoucissement que je me suis permis à cause de lui. Les enfants de l’Époux « ne peuvent jeûner quand l’Époux est avec eux ; mais quand il les aura quittés, ils pourront jeûner » (Lc 5, 34). »

On applique alors le message du Christ aux hôtes.

Et on reparle de la gourmandise verbale si française et si moderne (faire un bon mot, parler pour ne rien dire). Ici une technique, se taire et même dormir :

« Le même solitaire nous montra à quel point le démon est l’inspirateur des discours frivoles et l’ennemi déclaré des entretiens spirituels. Comme il traitait des sujets pieux et importants avec quelques frères, et qu’il les voyait tomber dans un assoupissement profond sans pouvoir chasser de leurs yeux le sommeil, il se mit tout à coup à leur raconter une fable ; ils s’éveillèrent aussitôt et l’écoutèrent avec l’avidité et plaisir. »

Comme Thoreau et d’autres (voyez mon texte), Cassien se méfie des news, des nouvelles, et même des nouvelles familiales. Il donne ce fascinant exemple :

« Il y avait quinze ans qu’il était dans la solitude, lorsqu’on lui apporta beaucoup de lettres de son père, de sa mère et d’un grand nombre d’amis qui habitaient la province du Pont. Il reçut ce gros paquet et réfléchit longtemps en lui-même : combien, se dit-il, cette lecture va faire naître en moi de pensées qui me causeront une joie vaine, ou une tristesse stérile ! Combien de fois le jour le souvenir de ceux qui m’ont écrit détournera-t-il mon âme de la contemplation qu’elle recherche ! Et, après, que de temps il me faudra pour sortir de ce trouble, que de peine pour retrouver ma tranquillité perdue… »

Alors on fait le ménage pour garder l’âme en paix, une forme d’autarcie aristotélicienne :

« Après avoir bien réfléchi, il décida que non seulement il ne lirait pas une seule lettre, mais qu’il n’ouvrirait pas même le paquet, de peur qu’en voyant le nom ou en se rappelant le visage de ceux qui lui écrivaient, il ne fût distrait un instant des saintes pensées qui l’occupaient. Il jeta au feu le paquet tel qu’il l’avait reçu : « Allez, dit-il, pensées de ma patrie, brûlez avec ces lettres et ne cherchez plus à me ramener aux choses que j’ai quittées ».

Dernier fascinant message : le régime sert à s’améliorer spirituellement, plus que la lecture !

« Un religieux, leur dit-il, qui désire acquérir l’intelligence des Écritures ne doit pas se fatiguer à lire un grand nombre de commentaires ; il vaut mieux qu’il s’applique à purifier son cœur de tous les vices de la chair. Dès que ces vices en sont bannis, les yeux de l’âme, dégagés du voile des passions, pénètrent comme naturellement les secrets des saintes Écritures. »