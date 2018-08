La France et la montée en puissance de la Russie, qui avec Vostok-18 et la Chine se prépare à écrabouiller l’Otan : une prise de conscience tardive ?

Bhadrakumar expose l’avancement de la formidable “alliance” entre la Chine et la Russie d’une façon détaillée et convaincante, impliquant en contrepartie l’effrayante nullité stratégique du bloc-BAO qui, depuis 2007-2010, et à fond la caisse depuis 2014, porte la responsabilité quasi-directe de ce rapprochement stratégique décisif.

On ne fait certes pas une comparaison de situation, qu’on verrait presque inversée, mais une comparaison sur la teneur du message : comme l’URSS en 1981, pour la mauvaise cause dira-t-on, il y a des choses que la Russie, pour la bonne cause estime-t-elle cette fois, n’acceptera pas. Pechkov, porte-parole de Poutine, a observé que Vostok-18 se déroule dans le contexte d’« une situation internationale courante qui est fréquemment marquée par une grande agressivité et un caractère inamical pour notre pays » ; cela, sans le moindre doute à destination de l’OTAN...

… On espère que c’est informé de ce contexte que nous avons développé, – ce qui impliquerait qu’il est au courant des choses de la stratégie du monde, – que le président français Macron a lancé l’idée de la nécessité d’un « “aggiornamento complet de notre relation avec la Russie” pour ne pas rester sur “des erreurs ou des incompréhensions des deux dernières décennies”. “Notre intérêt est d’avoir des partenariats stratégiques, y compris en matière de défense, avec nos voisins les plus proches”, a-t-il ajouté en évoquant notamment la relation entre l’UE et la Russie. » (L’intervention de Macron, lors de sa visite en Finlande, est notamment développé ici, sur le pourvoyeur spécialisé de FakeNews en France, soit RT-français du 31 août.)

http://www.dedefensa.org/article/vostok-18-a-bon-entendeur-salut