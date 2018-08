Notre La Hyre entre Nation et rois (de France) nous envoie nous faire « ficher » ailleurs !

Tout compte fait, le problème est d’avoir fait des français une nation, les rois qui ont fait la France disaient « mes peuples » et Ils savaient de quoi ils parlaient, étant à l’origine de ce vaste projet vivant qu’était la France.. Mais dès que la nation a pointé son nez s’en était fini de la France comme réalité vivante organique et charnelle, elle devenait un fait, un statut : fragile chose publique s’il en est falsifiable a l’envie et dépendant du peuple et non plus d’en haut.

Pire encore la fête de la nassion est l’humiliation du roi Louis XVI devant ses peuples coiffés du bonnet phrygien. Une coiffe qui ne manquait pas de toupet…

Rappelons que les mahométans auraient voulu faire de Saint Louis alors retenu captif dans leurs geôles leur roi ! Dommage qu’il n’ait accepté, ce faisant il eût été un nouveau Clovis, un nouveau Constantin qui aurait baptisé le versant sud de la Méditerranée, comme un Apôtre par l’exemple et non par le sabre, la menace du fil de l’épée…

Les français étaient bretons, de champagne, du poitou, de bourgogne, etc pas de papiers, pas de naissance, pas du sol, ils l’étaient de sang ou par contingence.

Ceux qui ont donné leur sang pour la république en pensant le donner pour la France se sont suicidés ! un crime contre la foi.

Pensez-vous qu’il y avait une crise d’identité sous l’ancien régime ? « Dites donc c’est quoi être français ?!!!! » C’était ce qu’il y a de plus simple : être sujet du roi de France point barre et vivre selon les lois us et coutumes du pays gouverné, pas de langue, pas d’histoire forcément commune – au sens moderne du terme – mais quelque chose de vivant, un lien, une véritable FILIATION !

Français, sans rois vous perdez votre temps ! votre nation, votre pays ne tient à rien si ce n’est qu’aux caprices d’un élu par vos soins pour 7 ou 5 ans et vous cherchez la cause du problème ? Allez vous faire « ficher » ailleurs !