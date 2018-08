Saint Cassien et le régime alimentaire très chrétien (I)

.

Cassien demande un effort raisonné dans l’alimentation :

« Il est difficile de garder pour le jeûne une règle uniforme, car la force du corps est

variable dans tous les hommes, et ce n’est pas avec l’âme seulement qu’on pratique

l’abstinence, comme les autres vertus. L’énergie de la volonté ne suffit pas, il faut aussi que la santé le permette. Voici la tradition à sujet : le moment du repas, la quantité et la qualité des aliments doivent varier selon la santé, l’âge ou le sexe. »

Cassien compare les capacités de chacun :

« Tous ne peuvent pas jeûner une semaine entière, ni même deux ou trois jours. Beaucoup, à cause de leurs infirmités ou de leur vieillesse, ne sauraient sans souffrir attendre, pour manger, le coucher du soleil ; tous ne peuvent se contenter de quelques légumes à l’eau, de quelques plantes sans assaisonnement ou de pain sec. »

Il rappelle que l’abondance (la société d’abondance ! Un milliard d’obèses dans le monde !) est le crime, et que le vin n’est pas le seul à être incriminé :

« Quels que soient les aliments qu’on prenne, leur abondance est toujours un principe d’impureté, parce que l’âme accablée sous le poids de la nourriture ne peut plus se gouverner avec discrétion. Il n’y a pas que l’excès du vin qui enivre ; tout autre abus dans les repas trouble la vue de l’âme et lui fait perdre le bonheur de la contemplation. Ce n’est pas le vin, mais le pain qui fut la cause des crimes et de la ruine de Sodome. »

Vrai penseur grec, Cassien recherche équilibre et sagesse :

« La faiblesse du corps n’empêche pas d’avoir le mérite de la tempérance, lorsqu’en profitant de ce qui est accordé à la maladie, on cesse de manger avant d’être pleinement rassasié. La règle est de prendre ce qui suffit pour vivre, et non pas tout ce que demande notre appétit. Les aliments plus nourrissants qui servent à rétablir la santé ne nuisent pas à la pureté, dès qu’on les prend avec modération. »

Modération. Un excès de zèle produit des catastrophes !

« Il réprouve une condescendance qui pourrait nous entraîner à des tentations dangereuses ; mais il autorise des soins sans lesquels notre corps, affaibli par notre faute, devient incapable de remplir nos devoirs et nos exercices spirituels. »

Le jeûne peut basculer dans l’ivresse du corps à remplir :

« La pureté de l’âme vient des privations du corps. Celui-là ne peut conserver

une continence parfaite qui se contente d’une tempérance passagère ; et même on peut dire que ceux qui mangent trop après des jeûnes rigoureux, se laissent aller plus facilement au vice de gourmandise. Il vaudrait mieux prendre, tous les jours, un repas raisonnable que de jeûner longuement et avec excès. Une abstinence exagérée, non seulement affaiblit notre esprit, mais nous rend incapables de prier par l’épuisement de notre corps. »

C’est comme en économie d’ailleurs (ce mot enlaidi est si beau et si riche en grec, j’écrirai dessus un jour).

Le combat du régime alimentaire n’est pas élémentaire, mais soumis et connecté à d’autres luttes spirituelles :

« Pour conserver toute la pureté de l’esprit et du corps, il ne suffit pas de garder l’abstinence, il faut y joindre la pratique des autres vertus. Il faut d’abord apprendre l’humilité par la vertu d’obéissance, par la contrition du cœur et la mortification du corps. Il faut non seulement ne pas posséder de richesses, mais en déraciner jusqu’au désir. »

Comme s’il reprenait Virgile et son cheval de Troie (voyez mon étude), Cassien poète anagogique (lisez aussi mon texte sur les quatre niveaux de sens) compare notre âme à une ville bien défendue mais prenable quand même – car le péché est rusé :

« Une ville a beau être défendue par de hautes murailles et par des portes solides ; il suffit d’une petite entrée, livrée par trahison, pour la perdre.

Qu’importe à l’ennemi d’y pénétrer par les murailles et les portes toutes grandes ouvertes, ou par un souterrain, pourvu qu’il s’y rende maître ! »

Cassien aime la comparaison de l’apôtre Paul avec l’athlète, même s’il critique les Jeux et le spectacle sportif (voyez mon texte sur Chrysostome) :

« Celui qui lutte dans l’arène, ne sera couronné que s’il a bien combattu (2 Tim 2, 5). »

La préparation agonique aux grands combats a bien sûr une dimension anagogique (on rappelle : sens littéral, symbolique, moral et anagogique) :

« …et quand il a prouvé, dans bien des luttes, que non seulement il peut les égaler en mérite, mais remporter même sur eux la victoire, il est admis enfin à ces combats suprêmes que se livrent les vainqueurs qui ont remporté déjà bien des couronnes. »

Jésus a parlé de la bouche, de ce qui y entre et en sort (Matthieu, XV, 11 ; Marc, VII, 15). La gourmandise, qui est donc un très vilain défaut, est un bel ennemi…

« La concupiscence de la bouche est le premier ennemi qu’il faut vaincre, et nous devons pour cela nous mortifier non seulement par les jeûnes, mais par les veilles, les lectures et le regret continuel des fautes où nous nous rappelons être tombés par surprise ou par faiblesse. »

Grâce à cette diète, à ce régime (notez comme ces mots polysémiques connotent le politique et le juste pouvoir), nous pouvons participer aux Jeux Olympiques de l’âme :

« Ce seront nos premiers combats et comme nos jeux Olympiques. Nous commencerons à vaincre la gourmandise par le désir de la perfection. La contemplation du bien véritable, non seulement nous fera mépriser les aliments superflus, mais elle nous fera prendre avec crainte ceux qui sont nécessaires à notre corps, parce qu’ils peuvent nuire à la pureté. »

La course vers la perfection alimentaire devient un Cursus honorum de l’âme :

« L’athlète du Christ a remporté la victoire sur la chair rebelle, il l’a foulée aux pieds et il s’avance comme sur un char de triomphe. Il ne court point au hasard, puisqu’il a toujours espéré qu’il entrerait bientôt dans la Jérusalem céleste ».

Nous poursuivrons demain avec une célébrissime leçon de notre tranquille titan des âmes : il ne faut pas manger entre les repas !