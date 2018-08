Victor Hugo face à Napoléon III et à la masse notable des crétins…

Victor Hugo et la masse notable des crétins

C’est dans Napoléon-le-petit. Déjà la France vole bas. On cite notre Flaubert, qui est alors correspondant du résistant Hugo :

« 89 a démoli la royauté et la noblesse, 48 la bourgeoisie et 51 le peuple. Il n’y a plus rien, qu’une tourbe canaille et imbécile. Nous sommes tous enfoncés au même niveau dans une médiocrité commune. »

Victor Hugo :

« M. Bonaparte a eu pour lui la tourbe des fonctionnaires, les douze cent mille parasites du budget, et leurs tenants et aboutissants ; les corrompus, les compromis, les habiles ; et à leur suite, les crétins, masse notable.

Il a eu pour lui MM. les cardinaux, MM. les évêques, MM. les chanoines, MM. les curés, MM. les vicaires, L’ABSOLUTION. Ŕ LES 7,500,000 VOIX. MM. les archidiacres, diacres et sous-diacres, MM. Les prébendiers, MM. les marguilliers, MM. les sacristains, MM. Les bedeaux, MM. les suisses de paroisse, et les hommes « religieux », comme on dit. »

Après Hugo s’enflamme contre ce catholicisme sécuritaire (ou bien bourgeois) et en devient fort drôle :

« Oui, nous ne faisons nulle difficulté d’en convenir, M. Bonaparte a eu pour lui tous ces évêques qui se signent en Veuillot et en Montalembert, et tous ces hommes religieux, race précieuse, ancienne, mais fort accrue et recrutée depuis les terreurs propriétaires de 1848, lesquels prient en ces termes : Ô mon Dieu ! faites hausser les actions de Lyon ! Doux seigneur Jésus, faites-moi gagner vingt-cinq pour cent sur mon Naples-certificats-Rothschild ! Saints apôtres, vendez mes vins ! Bienheureux martyrs, doublez mes loyers ! Sainte Marie, mère de Dieu, vierge immaculée, étoile de la mer, jardin fermé, hortus conclusus, daignez jeter un œil favorable sur mon petit commerce situé au coin de la rue Tirechappe et de la rue Quincampoix ! Tour d’ivoire, faites que la boutique d’en face aille mal ! »

Et l’auteur des Misérables de tamponner le caractère éternel de cet électorat français :

« Ont voté réellement et incontestablement pour M. Bonaparte : première catégorie, le fonctionnaire ; deuxième catégorie, le niais ; troisième catégorie, le voltairien-propriétaire-industriel religieux. »

Devenu « complètement con » (Paul Fort), Hugo sera récupéré par la cabale républicaine de 1870. Alors on laisse Flaubert conclure à sa place :

« L’humanité a la rage de l’abaissement moral, et je lui en veux de ce que je fais partie d’elle. »

