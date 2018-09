Bardi et la fuite des élites romaines ; les occidentales laissent déjà la masse pour se ruer dans leurs bunkers de luxe aux confins de cet ex-monde… Mais pour combien de temps ? Bravo à Hervé en tout cas…

Plus j’étudie l’histoire de l’Empire romain, plus je vois les similitudes avec notre monde. Bien sûr, l’histoire ne se répète pas toujours, mais il est impressionnant de constater qu’avec le début de l’effondrement de l’Empire d’Occident, les élites romaines ont abandonné le peuple pour se construire des forteresses dans des lieux sûrs. Quelque chose de semblable peut commencer à se produire à notre époque et nos élites peuvent décider de chercher des havres sûrs tout en nous laissant nous noyer, mourir de faim ou brûler.



Rutilius Namatianus est aujourd’hui connu pour son texte De Reditu Suo (Sur son retour). C’est un long poème où il nous raconte son voyage le long de la côte italienne vers 416 après J.-C., au cours des dernières décennies de l’Empire romain d’Occident. Nous y lisons un rapport effrayant sur l’effondrement en cours : villes abandonnées, terrains vagues, routes en ruines, etc.

Mais qui était Rutilius Namatianus, et que faisait-il ? Un patricien, un homme puissant, un homme riche, mais aussi un menteur et un traître. Il s’enfuyait de Rome, emmenant probablement avec lui de l’or, des esclaves et des troupes avec l’idée de se construire un fief dans le sud de la France, où il avait quelques possessions. Ce faisant, il abandonnait le peuple de Rome, le laissant se défendre par lui-même. Le peuple qu’il avait le devoir de défendre en tant que praefectus urbi, préfet de Rome, délégué de l’Empereur lui-même.

Namatianus ne faisait rien de pire que d’autres Romains riches et puissants. L’empereur Honorius lui-même s’était enfui de Rome, s’installant à Ravenne, protégé par les marais entourant la ville et avec des navires prêts à l’emmener en sécurité à Byzance si les choses devaient vraiment mal tourner. Lorsque Rome fut assiégée et prise par les Wisigoths, en 410 après J.-C., Honorius ne fit rien, préférant s’occuper de son poulet (une légende, mais avec des éléments de vérité).

Si vous lisez les chroniques du début du Ve siècle après J.-C., vous avez l’impression d’un chaos total, avec des armées barbares qui sillonnent l’Europe et peu de nobles et de commandants romains qui essaient de défendre l’Empire. La plupart d’entre eux semblaient manœuvrer pour trouver un endroit sûr où ils pourraient trouver la sécurité pour eux-mêmes.

