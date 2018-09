Grandes manœuvres en Eurasie… Cela sent le roussi pour la russophobie (un lecteur commente) ; cet ours russe a des mauvaises tanières !

L’Occident ne cesse de provoquer la Russie pour ne rien lâcher de l’hégémonie américaine qui fait de l’Europe des nations occupées. Il finira bien par obtenir son bain de sang et l’éradication totale à force de chercher les Russes. Ces derniers excédés à cause de leur refus civilisationnel de la mondialisation finiront bien par réagir, ils semblent avoir des moyens considérables d’anéantissement. Déjà, première semaine de septembre 2018, en méditerranée, « Il est envisagé de déployer plus de 25 navires et bateaux de maintenance, le croiseur lance-missiles Maréchal Oustinov en tête. Dans l’espace aérien international, une trentaine d’avions, dont des bombardiers supersoniques Tu-160, des avions antinavires Tu-142MK et Il-38, chasseurs Su-33 ainsi que les avions embarqués Su-30SM assumeront des missions d’instruction », a détaillé le ministère russe de la Défense. De quoi espérer calmer les ardeurs maladives contre la Syrie en instaurant, sous couvert d’exercices, un bouclier ayant valeur de mise en garde. Nous pourrons peut-être vérifier prochainement combien la France était devenue un pays d’idiots.

