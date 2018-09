L’Espagne avec 650 euros par mois (cf. le grand historien Stanley Payne : « on demande quelque chose, mais finalement pas beaucoup »)

“La mitad de los trabajadores de Almería cobra menos de 650 euros al mes…”

MIGUEL CÁRCELES Miércoles, 1 junio 2016, 00:45, Ideal.es, édition Almeria.

Hasta 2008, año en el que estalló la crisis económica, la preocupación de la mayoría de las familias almerienses eran los sueldos ‘mileuristas’. A día de hoy, la realidad es bien distinta, y no solo por las exorbitantes cifras del desempleo. Sólo hay que acudir a la estadística salarial de la provincia -la declarada a Hacienda, no la de los salarios en negro obviamente- para darse cuenta de que a día de hoy ser ‘mileurista’ se ha convertido en todo un logro.

Según las últimas cifras públicas difundidas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) sobre los ingresos laborales de los almerienses, el 48,9% de los trabajadores, asalariados o autónomos, cobra menos del salario mínimo interprofesional. Teniendo en cuenta que estas cifras, las últimas cerradas, son del año 2014, esto supone que la mitad (casi) de los trabajadores sobrevive con unos ingresos inferiores a los 645,30 euros mensuales.

Concretamente, y teniendo en cuenta las cifras de la AEAT, 82.020 trabajadores cobra hasta la mitad del salario mínimo (322,65 euros al mes como máximo). Y 50.480 cobran entre esos poco más de 320 euros y los 645,30 del salario mínimo. En total, 132.500 trabajadores que no alcanzan los 650 euros mensuales frente a los 270.807 que disponían de un puesto de trabajo que les proporcionara ingresos con los que sobrevivir. Frente a esta realidad, la más abundante, se da otra muy aislada, la de los 421 almerienses que cobran más de 6.453 euros al mes.

Cabe recordar que quienes cobran por debajo del salario mínimo interprofesional lo hacen, legalmente, porque su contrato no es a tiempo completo, sino a tiempo parcial (o son autónomos). Un trabajador dado de alta a tiempo completo debe cobrar por ley, como mínimo, ese salario mínimo interprofesional marcado por Ley estatal. Esta problemática no es una situación perenne en la masa laboral almeriense, no es un elemento descriptivo estructural, sino que es un fenómeno que se ha incrementado durante los años en los que la crisis económica se ha cebado especialmente con el empleo y de forma proporcional a la destrucción de los puestos de trabajo.

El dato lo demuestra la comparativa de las cifras de 2014 con las del año 2007, el inmediatamente anterior al estallido de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento internacional de la banca por las hipotecas ‘subprime’. Entonces, el número de almerienses que cobraba por debajo del salario mínimo interprofesional era de 107.738, unos 15.000 menos que en la actualidad (pese a que había unos 12.000 trabajadores más dados de alta). Esto, por lo tanto, rebajaba la tasa de personas con ingresos mínimos, inferiores al salario básico de la ley laboral, a un 36,88% de la masa de trabajadores de Almería, cerca de quince puntos menos que actualmente.

Cabe recordar que la situación de ingresos salariales es uno de los caballos de batalla de los sindicatos en la provincia de Almería, que han venido alertando durante los últimos años de la devaluación de los ingresos de los trabajadores que conseguían salir del desempleo o que aún permanecían en su puesto de trabajo. Los datos corroboran esta realidad. En 2007, el sueldo medio de un almeriense era de 13.720 euros anuales (unos 980 euros mensuales) según la AEAT, frente a los 13.160 euros anuales (940 euros al mes) que cobran a día de hoy los trabajadores de la provincia de Almería. Esto es: en los últimos siete años, los sueldos de los almerienses han caído en un 4,08% pese a la subida del IPC, provocando por lo tanto un recorte en el poder adquisitivo de los ciudadanos -al margen de subidas de impuestos como la del IVA-. Ni siquiera puede consolarse Almería con que la tendencia general sea parecida a la experimentada en este campo por el resto del país. Mientras en Almería han caído los salarios, en el resto del país han crecido un casi 400 euros, de los 18.087 euros anuales de hace siete años a los 18.420 actuales. Frente al descenso del 4,08% de Almería, el crecimiento del 1,80% experimentado de media en el resto del país.

