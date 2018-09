« C’est un fait curieux que beaucoup de gens aiment les Indiens mais n’osent pas l’avouer, ou l’avouent avec des réticences de commande, en se désolidarisant ostentatoirement du « bon sauvage » de Rousseau aussi bien que du « noble sauvage » de Cooper, et surtout de tout « romantisme » et de tout « esthétisme » ; sans oublier le souci de ne pas être pris pour un enfant. Pour ce qui est du « noble sauvage », il n’est pas totalement tiré de l’air, et ne serait-ce que pour la simple raison que toutes les peuplades martiales, qui frôlent habituellement et par vocation la souffrance et la mort, et qui ont le culte de l’empire sur soi et de la dignité, possèdent de la noblesse et de la grandeur, par la force des choses. De telles peuplades – ou de telles castes – se distinguent aussi par leurs mœurs hospitalières, mais aucune ne surpasse, ni peut-être n’égale, les Peaux-Rouges sous ce rapport ; une qualité fondamentale de ceux-ci est en effet la libéralité combinée avec le mépris de la richesse, qualité qui compense leur agressivité guerrière. L’Indien des temps héroïques n’était pas seulement hospitalier, il aimait également donner, et parfois donnait à peu près tout ce qu’il possédait ; les « fêtes de dons » {give away), où l’on se fait des cadeaux avec la plus grande générosité, se pratiquent encore de nos jours.

Le prestige dont jouissent les Indiens dans les milieux et les pays les plus divers s’explique par la coïncidence proprement fascinante de qualités morales et esthétiques, par la combinaison d’un courage intrépide et stoïque avec une extraordinaire expressivité des physionomies, des vêtements et des ustensiles.

Le fait que l’Indien se perpétue dans les jeux des enfants presque dans le monde entier, et parfois dans les jeux des adultes, ne peut être un hasard sans signification ; il indique un message culturel d’une puissante originalité, un message qui ne peut mourir et qui survit, ou plutôt rayonne, comme il peut.

Pour ce qui est du message proprement spirituel – lequel est lointainement apparenté au chamanisme extrême-oriental, y compris le Shinto – il survit dans cette prière universelle qu’est le rite du Calumet et dans la Danse du Soleil, rite sacrificiel pour le renouveau de l’homme et du monde. Sans doute faut-il mentionner ici également un rite de purification, la « loge à transpirer », qui ressemble au sauna finnois et aussi, et même surtout, l’invocation solitaire au sommet d’une colline ; ou la prière éventuellement sans paroles de l’Indien nu qui, les bras levés vers le ciel, se baigne dans l’infinitude du Grand- Esprit. »

Frithjof Schuon ; avoir un centre (archive.org), pp. 119-120 !